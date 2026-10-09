Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de duas mulheres suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (9), na Comunidade Pantanal, em Piracicaba.

Durante a ocorrência, foram apreendidos 241 papelotes de cocaína, totalizando 110 gramas.

A ocorrência foi atendida por policiais da Equipe Charlie, da 1ª Companhia do 10º BPM/I, durante patrulhamento pela região.