As vítimas são duas meninas, de 17 e 14 anos, e um menino, de 12. A identidade dos adolescentes está sendo preservada.

Uma investigação marcada por denúncias alarmantes ganhou um novo capítulo em Rio das Pedras, na região de Piracicaba. Nesta sexta-feira (9), o pai de três adolescentes investigados como vítimas de violência sexual foi preso, dois dias depois da detenção da avó paterna e de um tio dos jovens.

Segundo a Polícia Civil, uma das meninas relatou que o pai teria feito uma ameaça grave após descobrir que as filhas haviam denunciado uma situação de exploração sexual. Conforme o depoimento, ele teria ameaçado dar dois tiros na boca da adolescente.

Diante do relato, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, que foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Rio das Pedras.

A investigação começou depois que a mãe procurou o Conselho Tutelar. Segundo a denúncia, a avó paterna teria levado homens desconhecidos para abusar das netas e entregue o neto a homens em troca de dinheiro para sofrer abusos sexuais.