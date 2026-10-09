09 de outubro de 2026
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CASO DE HORROR

Pai é preso após avó e tio em caso de abuso sexual contra irmãos

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O caso aconteceu em Rio das Pedras, na região de Piracicaba.
O caso aconteceu em Rio das Pedras, na região de Piracicaba.

 Uma investigação marcada por denúncias alarmantes ganhou um novo capítulo em Rio das Pedras, na região de Piracicaba. Nesta sexta-feira (9), o pai de três adolescentes investigados como vítimas de violência sexual foi preso, dois dias depois da detenção da avó paterna e de um tio dos jovens.

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As vítimas são duas meninas, de 17 e 14 anos, e um menino, de 12. A identidade dos adolescentes está sendo preservada.

Segundo a Polícia Civil, uma das meninas relatou que o pai teria feito uma ameaça grave após descobrir que as filhas haviam denunciado uma situação de exploração sexual. Conforme o depoimento, ele teria ameaçado dar dois tiros na boca da adolescente.

Diante do relato, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, que foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Rio das Pedras.

A investigação começou depois que a mãe procurou o Conselho Tutelar. Segundo a denúncia, a avó paterna teria levado homens desconhecidos para abusar das netas e entregue o neto a homens em troca de dinheiro para sofrer abusos sexuais.

A avó e o tio foram presos temporariamente e deverão responder por estupro de vulnerável. O pai deverá responder por ameaça, coação no curso do processo e violência doméstica e familiar contra a mulher.

O caso continua sob investigação, e ainda não há informações sobre quem ficará responsável pela guarda dos adolescentes.

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