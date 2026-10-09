09 de outubro de 2026
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PANCADA FORTE

VÍDEO: Carro atinge poste no Campestre em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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  Um carro atingiu com violência um poste de energia na tarde desta sexta-feira (9), na Avenida Laranjal Paulista, no bairro Campestre, em Piracicaba.

 De acordo com informações preliminares, o motorista teria passado mal enquanto dirigia, perdido o controle da direção e provocado a colisão. O impacto foi registrado pelas imagens do circuito de monitoramento.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender a ocorrência. Após os primeiros socorros no local, a vítima foi encaminhada a um hospital da cidade. Até a publicação desta reportagem, o estado de saúde do condutor não havia sido divulgado.

 A CPFL Paulista, concessionária responsável pela rede elétrica, também foi acionada para realizar os reparos no poste que foi danificado e garantir a segurança no trecho. O caso será apurado.

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