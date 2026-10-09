Durante a "operação lixeira limpa", policiais da UPJA flagraram o momento em que ele retirava droga de dentro de uma lixeira e vendia para um usuário na rua.

Na manhã desta quinta (08), a Polícia Civil prendeu um traficante na Rua Ida Bovi Chitolina, no Jardim Belvedere, em Piracicaba.

Na abordagem foram encontradas, 1 porção de maconha e R$ 32. Dentro da lixeira, os policiado acharam uma sacola com 126 porções - 67 de maconha, 33 de crack, 19 de cocaína e 7 de ice.

Diante da materialidade do crime, foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo, que foi conduzido para a unidade policial para as providências de Polícia Judiciária.

Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas - Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 - e vai permanecer à disposição da Justiça!