09 de outubro de 2026
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Acidente entre moto e bicicleta deixa vítima grave em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes sociais e Pira1/arq
Equipe de resgate socorreram a vítima.
Equipe de resgate socorreram a vítima.

  Um grave acidente deixou um ciclista entre a vida e a morte na noite desta quarta-feira (07), na Avenida Dr. Paulo de Moraes, em Piracicaba.

 Por volta das 22h, uma moto e uma bicicleta se chocaram com violência no meio da avenida!.

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Segundo informações, o motociclista trafegava pela via quando ocorreu a colisão com o ciclista.

Com o impacto fortíssimo, o ciclista foi arremessado e caiu no asfalto gravemente ferido. Ele foi socorrido às pressas pelo resgate e levado para o hospital, em estado grave.

Já o motociclista, por sorte, sofreu apenas ferimentos leves.

 A Polícia Civil vai investigar o caso para esclarecer o que realmente provocou a colisão. Câmeras da avenida podem ajudar.

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