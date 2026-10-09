Um grave acidente deixou um ciclista entre a vida e a morte na noite desta quarta-feira (07), na Avenida Dr. Paulo de Moraes, em Piracicaba.
Por volta das 22h, uma moto e uma bicicleta se chocaram com violência no meio da avenida!.
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Segundo informações, o motociclista trafegava pela via quando ocorreu a colisão com o ciclista.
Com o impacto fortíssimo, o ciclista foi arremessado e caiu no asfalto gravemente ferido. Ele foi socorrido às pressas pelo resgate e levado para o hospital, em estado grave.
Já o motociclista, por sorte, sofreu apenas ferimentos leves.
A Polícia Civil vai investigar o caso para esclarecer o que realmente provocou a colisão. Câmeras da avenida podem ajudar.