08 de outubro de 2026
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EM PIRACICABA

Ex que matou jovem na frente da filha pega mais de 50 anos

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Polícia Militar
O crime aconteceu em abril de 2025.
O crime aconteceu em abril de 2025.

  Um relacionamento que já havia terminado acabou de forma trágica em Piracicaba. Wilker Santos Silva, de 27 anos, foi condenado a 50 anos e 7 meses de prisão pelo assassinato da ex-companheira, de apenas 20 anos.

 O crime aconteceu em abril de 2025 e teve um agravante que chocou ainda mais: a jovem foi morta na presença da própria filha, uma criança de apenas 2 anos.

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De acordo com o Ministério Público, o acusado não aceitava o fim do relacionamento e continuou procurando a vítima mesmo depois de ela recorrer à Justiça.

Medida protetiva não impediu o ataque

Cerca de um mês antes do assassinato, a jovem havia terminado o relacionamento com Wilker. Após sofrer agressões, ela procurou ajuda e conseguiu uma medida protetiva, que determinava que o ex não se aproximasse dela.

Mesmo proibido pela Justiça, segundo a acusação, Wilker teria ido até as proximidades da casa da vítima levando uma faca de açougueiro.

O encontro terminou em violência extrema.O assassinato aconteceu em 19 de abril de 2025, na Avenida Aureliano Fernandes de Araújo Neto, nas proximidades do condomínio Vila Nova 4, em Piracicaba.

Segundo a denúncia, a vítima foi surpreendida e atacada a facadas. A filha pequena estava presente e presenciou a violência contra a mãe.

Para o Ministério Público, o crime foi cometido em um contexto de violência doméstica e feminicídio, com circunstâncias que aumentaram a gravidade da conduta do réu.

O julgamento ocorreu nesta quarta-feira (7), quando o Tribunal do Júri considerou Wilker culpado pelo feminicídio. Ao final, a Justiça estabeleceu a pena de 50 anos e 7 meses de prisão.

Wilker já estava preso desde o dia do crime e, conforme informado pelo Ministério Público, não poderá recorrer da condenação em liberdade.

O caso termina no tribunal com uma sentença que expõe novamente um dos lados mais brutais da violência contra a mulher: mesmo depois de buscar proteção na Justiça, a jovem acabou sendo morta pelo ex-companheiro, diante da filha de apenas 2 anos.

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