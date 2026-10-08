Um relacionamento que já havia terminado acabou de forma trágica em Piracicaba. Wilker Santos Silva, de 27 anos, foi condenado a 50 anos e 7 meses de prisão pelo assassinato da ex-companheira, de apenas 20 anos.

O crime aconteceu em abril de 2025 e teve um agravante que chocou ainda mais: a jovem foi morta na presença da própria filha, uma criança de apenas 2 anos.

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