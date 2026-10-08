O silêncio da madrugada foi interrompido por uma invasão que terminou em um prejuízo estimado em R$ 12 mil em Limeira, na região de Piracicaba. Um grupo formado por cerca de cinco homens encapuzados arrombou um empório de bebidas no Jardim Monte Alegre e levou aproximadamente 100 garrafas de uísque.
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A ação durou poucos minutos e foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, os criminosos aparecem chegando em um GM Corsa preto. O carro é colocado de ré diante do comércio, facilitando a aproximação do grupo. Em seguida, os homens descem do veículo e começam a forçar a entrada.
Depois de romperem a porta, os suspeitos invadem o empório e retiram as bebidas, de diferentes marcas. O grupo deixa o local logo depois e desaparece antes da chegada das autoridades.
O levantamento inicial da Polícia Militar aponta que cerca de 100 garrafas foram levadas durante o furto.
Apesar do registro das imagens, nenhum suspeito havia sido preso até a manhã desta quinta-feira (8).
A Polícia Civil assumiu a investigação e trabalha para identificar os integrantes da quadrilha. As gravações de segurança devem ser analisadas na tentativa de obter pistas que levem aos autores do crime.