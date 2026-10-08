Um motorista de 37 anos foi detido após, segundo a GCM, ignorar uma ordem de parada e arrancar com o carro durante uma abordagem na manhã desta terça-feira (6).

O que seria uma suposta compra de drogas paga por Pix terminou em uma fuga em alta velocidade e com o cerco da Guarda Civil Municipal em Rio Claro, na região de Piracicaba.

A ocorrência começou por volta das 9h50, no bairro São Miguel. Durante patrulhamento pela Avenida 62-A, os agentes teriam flagrado o motorista de um Honda Fit recebendo algo de um pedestre próximo a um posto de saúde.

Segundo a Guarda, a negociação teria sido paga por Pix. Foi justamente a chegada da viatura que mudou o rumo da ocorrência.

Ao perceber a aproximação dos agentes, o pedestre correu em direção ao Horto Florestal. O motorista também decidiu fugir, dando início a uma perseguição pelas ruas de Rio Claro.