O que seria uma suposta compra de drogas paga por Pix terminou em uma fuga em alta velocidade e com o cerco da Guarda Civil Municipal em Rio Claro, na região de Piracicaba.
Um motorista de 37 anos foi detido após, segundo a GCM, ignorar uma ordem de parada e arrancar com o carro durante uma abordagem na manhã desta terça-feira (6).
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A ocorrência começou por volta das 9h50, no bairro São Miguel. Durante patrulhamento pela Avenida 62-A, os agentes teriam flagrado o motorista de um Honda Fit recebendo algo de um pedestre próximo a um posto de saúde.
Segundo a Guarda, a negociação teria sido paga por Pix. Foi justamente a chegada da viatura que mudou o rumo da ocorrência.
Ao perceber a aproximação dos agentes, o pedestre correu em direção ao Horto Florestal. O motorista também decidiu fugir, dando início a uma perseguição pelas ruas de Rio Claro.
De acordo com a GCM, o condutor seguiu pela Avenida Ulisses Guimarães em alta velocidade e teria realizado manobras bruscas durante a fuga.
Ainda conforme o relato dos agentes, o motorista passou por faixas de pedestres e trafegou em velocidade incompatível com a via, colocando outros motoristas e pedestres em situação de risco.
A fuga só terminou no cruzamento da Rua 13-A com a Avenida 42-A, no Vila Nova. O Honda Fit foi cercado pelas equipes da Guarda, e o motorista acabou abordado.
Após a abordagem, segundo a versão divulgada pela GCM, o homem teria declarado que estava no local para comprar 11 eppendorfs de entorpecentes.
O carro foi recolhido pela corporação. Já o pedestre que teria participado da negociação conseguiu escapar correndo em direção ao Horto Florestal e não foi localizado.
A GCM divulgou o relato da ocorrência, mas o material disponível apresenta uma transcrição incompleta em um dos trechos. Com isso, ainda não há confirmação integral sobre a substância mencionada nem sobre todos os procedimentos realizados posteriormente.