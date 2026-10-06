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PETS

Adotou um filhote? Veja os primeiros cuidados em casa

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Arquivo/Bia Xavier/JP
Cães e gatos não devem ser separados da mãe cedo demais, e a idade ideal para a chegada ao novo lar depende da espécie e da fase de desenvolvimento.
Cães e gatos não devem ser separados da mãe cedo demais, e a idade ideal para a chegada ao novo lar depende da espécie e da fase de desenvolvimento.

A chegada de um filhote de cachorro ou gato muda a rotina da casa e exige alguns cuidados desde os primeiros momentos. Antes mesmo de levar o animal para casa, é importante preparar um espaço seguro, retirar objetos que possam ser mastigados ou engolidos e deixar água disponível.

Nos primeiros dias, o ideal é permitir que o filhote conheça o novo ambiente aos poucos. Cães e gatos podem ficar assustados ou mais quietos diante da mudança, por isso é importante respeitar o tempo de adaptação e evitar excesso de pessoas, barulho ou manipulação, principalmente logo na chegada.

A alimentação também merece atenção. O filhote deve receber uma dieta adequada para sua idade e espécie, seguindo as orientações do veterinário e as recomendações da embalagem do alimento. Mudanças bruscas na alimentação podem causar desconforto gastrointestinal, por isso alterações devem ser feitas gradualmente.

Outro passo importante é marcar uma consulta veterinária. O profissional poderá avaliar a saúde do animal, orientar sobre vacinação, vermifugação, alimentação e controle de parasitas, além de indicar os próximos cuidados de acordo com a idade e as condições do filhote.

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Segurança e rotina

A casa também precisa ser adaptada para evitar acidentes. Produtos de limpeza, medicamentos, fios, objetos pequenos e alimentos que podem fazer mal aos animais devem ficar fora do alcance. Janelas e varandas também precisam de proteção, especialmente para gatos, que podem se envolver em acidentes ao explorar lugares altos.

Nos primeiros dias, estabelecer uma rotina ajuda o filhote a entender os horários de alimentação, descanso e brincadeiras. No caso dos cães, também é importante iniciar o aprendizado do local adequado para fazer as necessidades, sempre com paciência e sem punições.

Passeios e contato com outros animais devem seguir a orientação do veterinário, principalmente enquanto o protocolo de vacinação ainda não estiver completo. A socialização é importante, mas precisa acontecer de maneira segura e gradual, respeitando a idade e as condições de saúde do filhote.

Mais do que comprar brinquedos e preparar a casa, receber um filhote exige tempo, paciência e atenção. Com uma rotina segura e acompanhamento adequado, os primeiros dias podem ser mais tranquilos tanto para o animal quanto para a família.

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