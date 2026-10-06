A chegada de um filhote de cachorro ou gato muda a rotina da casa e exige alguns cuidados desde os primeiros momentos. Antes mesmo de levar o animal para casa, é importante preparar um espaço seguro, retirar objetos que possam ser mastigados ou engolidos e deixar água disponível.
Nos primeiros dias, o ideal é permitir que o filhote conheça o novo ambiente aos poucos. Cães e gatos podem ficar assustados ou mais quietos diante da mudança, por isso é importante respeitar o tempo de adaptação e evitar excesso de pessoas, barulho ou manipulação, principalmente logo na chegada.
A alimentação também merece atenção. O filhote deve receber uma dieta adequada para sua idade e espécie, seguindo as orientações do veterinário e as recomendações da embalagem do alimento. Mudanças bruscas na alimentação podem causar desconforto gastrointestinal, por isso alterações devem ser feitas gradualmente.
Outro passo importante é marcar uma consulta veterinária. O profissional poderá avaliar a saúde do animal, orientar sobre vacinação, vermifugação, alimentação e controle de parasitas, além de indicar os próximos cuidados de acordo com a idade e as condições do filhote.
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Segurança e rotina
A casa também precisa ser adaptada para evitar acidentes. Produtos de limpeza, medicamentos, fios, objetos pequenos e alimentos que podem fazer mal aos animais devem ficar fora do alcance. Janelas e varandas também precisam de proteção, especialmente para gatos, que podem se envolver em acidentes ao explorar lugares altos.
Nos primeiros dias, estabelecer uma rotina ajuda o filhote a entender os horários de alimentação, descanso e brincadeiras. No caso dos cães, também é importante iniciar o aprendizado do local adequado para fazer as necessidades, sempre com paciência e sem punições.
Passeios e contato com outros animais devem seguir a orientação do veterinário, principalmente enquanto o protocolo de vacinação ainda não estiver completo. A socialização é importante, mas precisa acontecer de maneira segura e gradual, respeitando a idade e as condições de saúde do filhote.
Mais do que comprar brinquedos e preparar a casa, receber um filhote exige tempo, paciência e atenção. Com uma rotina segura e acompanhamento adequado, os primeiros dias podem ser mais tranquilos tanto para o animal quanto para a família.