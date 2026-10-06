A chegada de um filhote de cachorro ou gato muda a rotina da casa e exige alguns cuidados desde os primeiros momentos. Antes mesmo de levar o animal para casa, é importante preparar um espaço seguro, retirar objetos que possam ser mastigados ou engolidos e deixar água disponível.

Nos primeiros dias, o ideal é permitir que o filhote conheça o novo ambiente aos poucos. Cães e gatos podem ficar assustados ou mais quietos diante da mudança, por isso é importante respeitar o tempo de adaptação e evitar excesso de pessoas, barulho ou manipulação, principalmente logo na chegada.

A alimentação também merece atenção. O filhote deve receber uma dieta adequada para sua idade e espécie, seguindo as orientações do veterinário e as recomendações da embalagem do alimento. Mudanças bruscas na alimentação podem causar desconforto gastrointestinal, por isso alterações devem ser feitas gradualmente.