A madrugada desta terça-feura (6), terminou em tragédia. Uma jovem de 25 anos morreu após ser encontrada gravemente ferida na região do pescoço dentro da casa onde morava, no bairro Jacinto Hackel Fren Aun, em Cosmópolis, na região de Piracicaba.
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Segundo a Guarda Civil, Luana Mirella dos Santos Rocha foi vítima de um ataque com faca. Ela chegou a ser socorrida e levada ao pronto-socorro de Cosmópolis, mas não resistiu aos ferimentos.
O principal suspeito é o companheiro da vítima, que também precisou de atendimento médico, depois de ser encontrado na calçada do imóvel após ingerir veneno de rato e lidocaína, medicamento utilizado como anestésico.
Cena do crime tinha marcas de sangue
A ocorrência aconteceu na Rua Ladislau Tallo.
Quando os socorristas chegaram, encontraram o homem na calçada e a jovem no corredor da residência. Dentro do imóvel, a Guarda Civil encontrou manchas de sangue no quarto do casal.
Uma faca que teria sido utilizada no ataque foi localizada dentro da pia da cozinha e apreendida. Ainda segundo a Guarda, três crianças estavam na residência durante a ocorrência.
Como não havia um responsável no local, elas foram encaminhadas para uma unidade de saúde e depois ficaram sob os cuidados do Conselho Tutelar.
A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos no imóvel. O suspeito permanece internado sob acompanhamento policial. A investigação deverá esclarecer a dinâmica do ataque e as circunstâncias da morte da jovem