A madrugada desta terça-feura (6), terminou em tragédia. Uma jovem de 25 anos morreu após ser encontrada gravemente ferida na região do pescoço dentro da casa onde morava, no bairro Jacinto Hackel Fren Aun, em Cosmópolis, na região de Piracicaba.

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Segundo a Guarda Civil, Luana Mirella dos Santos Rocha foi vítima de um ataque com faca. Ela chegou a ser socorrida e levada ao pronto-socorro de Cosmópolis, mas não resistiu aos ferimentos.