Can Xue aparece na liderança de diferentes mercados de apostas para o Nobel de Literatura de 2026, cujo vencedor será anunciado pela Academia Sueca nesta quinta-feira (8). O nome da escritora chinesa é seguido por autores de diferentes gerações e países, entre eles Haruki Murakami, Gerald Murnane, Cristina Rivera Garza e Enrique Vila-Matas. As cotações, porém, não representam informações oficiais sobre os candidatos considerados pela Academia e podem mudar de acordo com a casa consultada.

Can Xue, pseudônimo de Deng Xiaohua, nasceu em 1953 e ganhou reconhecimento por uma literatura experimental que se distancia do realismo tradicional. Sua produção reúne romances, contos e textos de crítica, com referências a nomes como Dante Alighieri, Jorge Luis Borges e Franz Kafka. No Brasil, seu romance Histórias de amor no novo milênio foi lançado em 2025 pela Fósforo e apresenta uma narrativa de atmosfera onírica ambientada em uma cidade industrial marcada pela precariedade.

Entre os demais favoritos está Haruki Murakami, um dos autores japoneses mais conhecidos internacionalmente. Nascido em Kyoto, em 1949, ele publicou obras como Kafka à beira-mar, 1Q84 e Do que eu falo quando falo de corrida. Sua literatura combina elementos cotidianos, referências musicais e situações fantásticas. Em 2026, o escritor também lançou A história de Kaho, romance ainda sem edição brasileira e que tem uma mulher como narradora, uma novidade em sua trajetória.