Uma briga de casal terminou em cenas de terror na noite de domingo (4), no bairro Perdizes, em Piracicaba. Segundo a PM, uma mulher teria perseguido o companheiro com uma faca, feito ameaças de morte e colocado fogo em pertences dele.

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Quando os policiais chegaram, o homem estava trancado no quintal tentando se proteger. A mulher teria arremessado um copo de vidro contra ele na frente da equipe.