06 de outubro de 2026
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EM PIRACICABA

Noite de terror: Mulher ataca homem com faca e ameaça de morte

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A PM atendeu a ocorrência e prendeu a mulher.
A PM atendeu a ocorrência e prendeu a mulher.

  Uma briga de casal terminou em cenas de terror na noite de domingo (4), no bairro Perdizes, em Piracicaba. Segundo a PM, uma mulher teria perseguido o companheiro com uma faca, feito ameaças de morte e colocado fogo em pertences dele.

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Quando os policiais chegaram, o homem estava trancado no quintal tentando se proteger. A mulher teria arremessado um copo de vidro contra ele na frente da equipe.

Ferido na mão e na perna, o homem foi levado à UPA Piracicamirim.

Ainda segundo o boletim, a mulher teria ameaçado matar o companheiro naquela noite e dito que também iria atrás de familiares dele.

Ela acabou presa em flagrante e levada ao Plantão Policial.

O caso foi registrado como lesão corporal em violência doméstica, ameaça e dano.

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