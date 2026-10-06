Uma briga de casal terminou em cenas de terror na noite de domingo (4), no bairro Perdizes, em Piracicaba. Segundo a PM, uma mulher teria perseguido o companheiro com uma faca, feito ameaças de morte e colocado fogo em pertences dele.
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Quando os policiais chegaram, o homem estava trancado no quintal tentando se proteger. A mulher teria arremessado um copo de vidro contra ele na frente da equipe.
Ferido na mão e na perna, o homem foi levado à UPA Piracicamirim.
Ainda segundo o boletim, a mulher teria ameaçado matar o companheiro naquela noite e dito que também iria atrás de familiares dele.
Ela acabou presa em flagrante e levada ao Plantão Policial.
O caso foi registrado como lesão corporal em violência doméstica, ameaça e dano.