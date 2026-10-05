Os eleitores de Piracicaba deram uma vantagem expressiva a Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência da República. O candidato recebeu 143.775 votos, o equivalente a 63,35% dos votos registrados na cidade. Lula ficou em segundo lugar, com 62.618 votos (27,59%).

Na sequência da votação presidencial, Escritor Augusto Cury recebeu 7.284 votos (3,21%), seguido por Renan Santos, com 6.887 votos (3,03%). Ronaldo Caiado completou a lista dos cinco candidatos mais votados, com 4.802 votos (2,12%). O resultado mostra uma concentração dos votos em dois nomes na disputa pelo Palácio do Planalto em Piracicaba.