Os eleitores de Piracicaba deram uma vantagem expressiva a Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência da República. O candidato recebeu 143.775 votos, o equivalente a 63,35% dos votos registrados na cidade. Lula ficou em segundo lugar, com 62.618 votos (27,59%).
Na sequência da votação presidencial, Escritor Augusto Cury recebeu 7.284 votos (3,21%), seguido por Renan Santos, com 6.887 votos (3,03%). Ronaldo Caiado completou a lista dos cinco candidatos mais votados, com 4.802 votos (2,12%). O resultado mostra uma concentração dos votos em dois nomes na disputa pelo Palácio do Planalto em Piracicaba.
Esse cenário de vantagem também apareceu na eleição para o governo de São Paulo. Tarcísio recebeu 154.437 votos, o equivalente a 72,87% da votação em Piracicaba. Fernando Haddad teve 55.729 votos (26,29%). Assim como na disputa presidencial, a maior parte dos votos da cidade ficou concentrada entre os dois principais candidatos.
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A distribuição mudou na disputa pelo Senado, que apresentou uma diferença menor entre os dois candidatos mais votados em Piracicaba. Guilherme Derrite recebeu 143.348 votos (35,58%), enquanto André do Prado teve 138.614 votos (34,41%). A diferença entre os dois foi de 4.734 votos. Na sequência, aparecem Simone Tebet, com 56.438 votos (14,01%), e Marina Silva, com 53.926 votos (13,39%). O resultado da disputa pelo Senado, portanto, ficou mais distribuído entre os candidatos do que as votações registradas para presidente e governador.
Nas eleições proporcionais, o cenário passa a mostrar também a força dos candidatos que tiveram maior votação especificamente em Piracicaba. Para deputado estadual, Alex Madureira foi o mais votado na cidade, com 54.417 votos, seguido por Professora Bebel, com 20.062 votos. Os dois conseguiram a eleição para a Assembleia Legislativa.
Já para deputado federal, o candidato mais votado em Piracicaba foi Barjas Negri, que recebeu 54.551 votos na cidade. Apesar da votação, ele não foi eleito. O segundo mais votado entre os nomes destacados foi Lucas Pavanato, com 30.794 votos em Piracicaba, e que conseguiu uma vaga na Câmara dos Deputados.
Outros candidatos também tiveram votação expressiva na cidade. Entre os deputados federais, Erika Hilton recebeu 11.619 votos, enquanto Sâmia Bomfim teve 3.910 votos. Para deputado estadual, Eduarda Campopiano recebeu 14.303 votos, Sofia Favero teve 3.150 votos e Eduardo Suplicy ficou com 2.450 votos.