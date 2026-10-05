Com a definição do segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), os candidatos que ficaram pelo caminho começaram a indicar como pretendem se comportar na reta final da eleição presidencial. Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) não declararam apoio a nenhum dos dois, enquanto Romeu Zema (Novo) sinalizou oposição ao PT.

O resultado do primeiro turno dá dimensão ao peso desses eleitorados. Cury terminou em terceiro, com 2,89% dos votos, seguido por Renan, com 2,24%, Caiado, com 2,18%, e Zema, com 0,27%. Somados, os três primeiros concentraram mais de 8,7 milhões de votos, embora isso não signifique que esse eleitorado será automaticamente transferido para um dos candidatos que avançaram à segunda etapa.

Entre os quatro, Zema foi quem apresentou a sinalização mais clara. O candidato do Novo afirmou que permanecerá em oposição ao PT caso o partido esteja na disputa do segundo turno, mas não citou nominalmente Flávio Bolsonaro. A manifestação ocorreu enquanto Zema também comemorava o desempenho do Novo nas eleições legislativas e a manutenção do partido dentro da cláusula de barreira.