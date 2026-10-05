Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas pelo COPOM por volta das 6h19, após uma denúncia envolvendo arma branca, na Rua Luís Tozzi.

Uma ocorrência de violência doméstica terminou com três pessoas feridas, incluindo uma criança de apenas 4 anos, na manhã deste domingo (4), no bairro Bosque dos Lenheiros, em Piracicaba.

No local, os policiais encontraram o homem apontado como autor da ocorrência caído ao solo, com ferimentos na cabeça. Uma mulher também estava ferida após ser atingida por uma faca na coxa direita. A filha dela, de 4 anos, apresentava ferimento na região da boca.

As vítimas e o homem foram socorridos e encaminhados aos respectivos prontos-socorros. Após receberem atendimento médico, todos foram liberados.

A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil. A autoridade policial registrou o boletim de ocorrência e ratificou a prisão do homem