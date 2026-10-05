05 de outubro de 2026
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EM PIRACICABA

Tentativa de homicídio termina com criança e mulher feridas

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
Mãe e filha foram socorridas.
Mãe e filha foram socorridas.

  Uma ocorrência de violência doméstica terminou com três pessoas feridas, incluindo uma criança de apenas 4 anos, na manhã deste domingo (4), no bairro Bosque dos Lenheiros, em Piracicaba.

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 Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas pelo COPOM por volta das 6h19, após uma denúncia envolvendo arma branca, na Rua Luís Tozzi.

No local, os policiais encontraram o homem apontado como autor da ocorrência caído ao solo, com ferimentos na cabeça. Uma mulher também estava ferida após ser atingida por uma faca na coxa direita. A filha dela, de 4 anos, apresentava ferimento na região da boca.

As vítimas e o homem foram socorridos e encaminhados aos respectivos prontos-socorros. Após receberem atendimento médico, todos foram liberados.

A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil. A autoridade policial registrou o boletim de ocorrência e ratificou a prisão do homem

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