04 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

Árvore cai sobre carro perto de grande colégio eleitoral

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Equipes da prefeitura trabalharam na remoção da árvore.
Equipes da prefeitura trabalharam na remoção da árvore.

 A queda de uma árvore provocou transtornos e mobilizou a região da Rua Dona Stella durante o período de votação. Além de atingir um veículo, a estrutura também danificou outro carro que estava no local.

Apesar dos estragos materiais, ninguém ficou ferido. A ocorrência deverá ser formalizada por meio de um boletim de ocorrência.

A situação também afetou o acesso ao local de votação. Um eleitor cadeirante chegou para exercer o direito ao voto, mas encontrou dificuldades para entrar devido à queda da árvore e à interdição do trecho da via.

Diante da ocorrência, parte da Rua Dona Stella precisou ser bloqueada, comprometendo temporariamente a circulação de veículos e o acesso de eleitores.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários