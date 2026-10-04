A queda de uma árvore provocou transtornos e mobilizou a região da Rua Dona Stella durante o período de votação. Além de atingir um veículo, a estrutura também danificou outro carro que estava no local.

Apesar dos estragos materiais, ninguém ficou ferido. A ocorrência deverá ser formalizada por meio de um boletim de ocorrência.

A situação também afetou o acesso ao local de votação. Um eleitor cadeirante chegou para exercer o direito ao voto, mas encontrou dificuldades para entrar devido à queda da árvore e à interdição do trecho da via.