Um temporal daqueles, com vento forte e chuva pesada, atingiu Limeira, na região de Piracicaba, na tarde deste domingo (04), bem no meio do 1º turno das Eleições de 2026, e causou estragos em vários bairros.

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O pior foi na Escola Luca Moore, no Jardim Aeroporto. Uma árvore enorme não aguentou a força do vento, quebrou e caiu dentro da escola! Com a queda, os fios foram puxados e a escola ficou sem energia.