Um temporal daqueles, com vento forte e chuva pesada, atingiu Limeira, na região de Piracicaba, na tarde deste domingo (04), bem no meio do 1º turno das Eleições de 2026, e causou estragos em vários bairros.
LEIA MAIS
- VÍDEO: Identificado motociclista que morreu na SP 304 em Piracicaba
- Motociclista morre após colisão com carro em Piracicaba
O pior foi na Escola Luca Moore, no Jardim Aeroporto. Uma árvore enorme não aguentou a força do vento, quebrou e caiu dentro da escola! Com a queda, os fios foram puxados e a escola ficou sem energia.
E detalhe: a Escola Luca Moore é um dos principais locais de votação da cidade.
Por sorte, a votação não precisou parar.As urnas eletrônicas possuem bateria própria e continuaram funcionando normalmente, garantiu o TRE.
A queda da árvore fez a Prefeitura de Limeira acionar na hora o Gabinete de Crise Municipal! Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Obras e Serviços Públicos e da concessionária Elektro foram para o local para cortar e remover os galhos e tentar religar a luz o mais rápido possível.
Em Cosmópolis, na região, o vento foi tão forte que derrubou o teto de um posto de combustíveis. Imagens mostram a estrutura metálica retorcida.
Já na CEIEF Governador Mário Covas, no Parque Abílio Pedro, também local de votação, a chuva entrou com tudo.Funcionários da Justiça Eleitoral tiveram que pegar rodo e vassoura para impedir que a água invadisse o ponto de justificativa de voto.
De acordo com a Prefeitura de Limeira, a prioridade total das equipes neste domingo é garantir a segurança e o acesso dos eleitores aos locais de votação.O gabinete de crise continua de prontidão para atender novas ocorrências.
A concessionária Elektro informou que reforçou as equipes em campo! Há registros de falta de luz em pontos isolados da cidade! A empresa disse que os locais de votação estão sendo priorizados e que mantém contato direto com o TRE-SP e com os Cartórios Eleitorais para resolver tudo com máxima urgência! A previsão é de religar tudo nos próximos 60 minutos.