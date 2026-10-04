Professora Bebel (PT) foi reeleita deputada estadual por São Paulo nas eleições deste domingo (4) e terminou como a candidata mais votada de Piracicaba na disputa pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Com 95,72% das urnas totalizadas, Bebel soma 136.909 votos em todo o estado. Na distribuição parcial das cadeiras, aparece na terceira posição entre os candidatos da federação PT/PCdoB/PV, que registra 16 vagas.

Em Piracicaba, Bebel recebeu quase 20 mil votos. Ela destacou o crescimento da votação no município ao longo das últimas eleições. “Eu estou muito feliz, mantive na posição que eu estava, terceira do PT, portanto muito feliz. Agora é o compromisso com o povo piracicabano, ele sabe que pode contar comigo sempre”, afirmou Bebel após a confirmação da reeleição.