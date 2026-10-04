Professora Bebel (PT) foi reeleita deputada estadual por São Paulo nas eleições deste domingo (4) e terminou como a candidata mais votada de Piracicaba na disputa pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Com 95,72% das urnas totalizadas, Bebel soma 136.909 votos em todo o estado. Na distribuição parcial das cadeiras, aparece na terceira posição entre os candidatos da federação PT/PCdoB/PV, que registra 16 vagas.
Em Piracicaba, Bebel recebeu quase 20 mil votos. Ela destacou o crescimento da votação no município ao longo das últimas eleições. “Eu estou muito feliz, mantive na posição que eu estava, terceira do PT, portanto muito feliz. Agora é o compromisso com o povo piracicabano, ele sabe que pode contar comigo sempre”, afirmou Bebel após a confirmação da reeleição.
A deputada também destacou que considera o resultado um reconhecimento ao trabalho desenvolvido durante o mandato e à forma como conduziu a campanha. “Eu acho que eu estou muito feliz porque eu fiz a boa política, fiz o bom debate, o bom combate, no sentido bastante, eu diria que bastante centrada, naquilo que é bom para a população paulista”, disse.
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Novo mandato
Bebel seguirá na Alesp para um novo mandato, mantendo a atuação em pautas como educação e saúde. Na entrevista após a eleição, ela afirmou que pretende continuar trabalhando nessas áreas, que considera questões estruturais para a população. A deputada também destacou a necessidade de ampliar a conscientização da população e afirmou que pretende apresentar novas propostas para São Paulo durante o próximo mandato.
Com a reeleição, Bebel mantém a representação de Piracicaba na Assembleia Legislativa. A parlamentar foi eleita pela primeira vez em 2018 e conquistou um segundo mandato em 2022.