O candidato a deputado estadual Alex Madureira votou neste domingo (4), em Artemis, e conversou com o Jornal de Piracicaba sobre a campanha eleitoral e as expectativas para o resultado das eleições. Após 45 dias de atividades, o candidato fez uma avaliação positiva do período e afirmou estar confiante na decisão dos eleitores.

Segundo Alex, a campanha foi marcada por organização, contato com a população e apresentação das ações desenvolvidas ao longo de seus últimos anos de mandato. Ele explicou que o trabalho teve dois objetivos principais: prestar contas do que foi realizado e mostrar à população a disposição de continuar atuando caso seja eleito para um novo mandato. “Eu estou confiante, tudo está na mão de Deus agora e do povo, é o povo que escolhe”, afirmou.