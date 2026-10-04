O candidato a deputado estadual Alex Madureira votou neste domingo (4), em Artemis, e conversou com o Jornal de Piracicaba sobre a campanha eleitoral e as expectativas para o resultado das eleições. Após 45 dias de atividades, o candidato fez uma avaliação positiva do período e afirmou estar confiante na decisão dos eleitores.
Segundo Alex, a campanha foi marcada por organização, contato com a população e apresentação das ações desenvolvidas ao longo de seus últimos anos de mandato. Ele explicou que o trabalho teve dois objetivos principais: prestar contas do que foi realizado e mostrar à população a disposição de continuar atuando caso seja eleito para um novo mandato. “Eu estou confiante, tudo está na mão de Deus agora e do povo, é o povo que escolhe”, afirmou.
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Trabalho e dedicação
Ao falar sobre as expectativas para um possível novo mandato como deputado estadual, Alex destacou que pretende manter a dedicação à população e o ritmo de trabalho. “A única coisa que eu prometo para todo mundo é muito trabalho, muita dedicação”, disse.
O candidato também ressaltou que o relacionamento com a população não deve terminar após a eleição. Para ele, os eleitores precisam acompanhar o trabalho dos representantes escolhidos e cobrar resultados durante o mandato. “Se você escolheu seu representante, você tem que realmente cobrar, saber em quem você votou”, afirmou.
Defesa de representantes de Piracicaba
Durante a campanha, o candidato a deputado estadual também defendeu que os eleitores conheçam os candidatos e seus respectivos históricos antes de definir o voto. Alex destacou o potencial eleitoral de Piracicaba e afirmou que a cidade tem condições de eleger representantes para diferentes cargos.
Segundo ele, o município possui cerca de 300 mil eleitores e poderia ampliar sua representação tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados.
Alex também fez críticas a escolhas baseadas apenas em redes sociais, discursos ou acontecimentos pontuais. Na avaliação do candidato, conhecer o trabalho desenvolvido anteriormente permite que o eleitor faça uma escolha mais consciente e tenha condições de cobrar o representante posteriormente.
Campanha teve maior organização
Ao comparar a atual campanha com a realizada em 2022, Alex avaliou que o trabalho deste ano foi mais organizado e planejado. Ele destacou a participação da militância e dos apoiadores ao longo dos 45 dias. “A gente chegou bem, com uma militância muito boa, muita gente”, afirmou.
O candidato também agradeceu aos apoiadores que participaram voluntariamente das atividades de campanha. Para Alex, a presença dessas pessoas demonstra confiança no trabalho desenvolvido ao longo do mandato. “Sou muito mais grato ainda às pessoas que vieram, aqueles apoiadores naturais, normais, que vêm porque acreditam no trabalho”, declarou.
Após o encerramento da votação, Alex aguarda a apuração dos votos para saber o resultado da disputa pelo cargo de deputado estadual. A definição fica nas mãos dos eleitores que participaram das eleições neste domingo (4).