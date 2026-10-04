A regra vale apenas para os cargos do Executivo. Quando a maioria absoluta dos votos válidos não é atingida, os dois candidatos mais votados avançam para uma nova disputa. A definição ocorre pela quantidade de votos válidos, sem considerar brancos e nulos.

A votação das Eleições 2026 terminou às 17h deste domingo (4), mas parte do pleito ainda pode se estender por mais algumas semanas. Isso porque as disputas para presidente, governador de estado e governador do Distrito Federal podem exigir uma nova votação caso nenhum dos concorrentes alcance a maioria necessária no primeiro resultado.

O eventual segundo turno está previsto para 25 de outubro, último domingo do mês. A votação, nos locais em que houver necessidade, deverá ocorrer das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Já as disputas para senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital são encerradas com o resultado deste domingo. Esses cargos não possuem uma segunda etapa, portanto os eleitos serão definidos a partir da votação realizada no primeiro turno.

Com isso, após a apuração, será possível saber quais disputas foram resolvidas de imediato e quais precisarão de mais uma votação. No caso da Presidência e dos governos estaduais e do Distrito Federal, a confirmação dependerá do desempenho dos candidatos e das regras eleitorais.