04 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Tarcísio lidera disputa pelo governo de SP com mais de 70%

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Candidato à reeleição, Tarcísio começa a apuração estadual com mais de 70% dos votos válidos.
Candidato à reeleição, Tarcísio começa a apuração estadual com mais de 70% dos votos válidos.

Em São Paulo, com 3,01% das seções apuradas, Tarcísio aparece na liderança da disputa pelo governo do Estado, com 70,08% dos votos válidos. Fernando Haddad aparece na sequência, com 29,22%. Vivian Mendes soma 0,25%, seguida por Vera Lúcia, com 0,24%, e Carlos Machado, com 0,22%.

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Na disputa pelo Senado, que tem duas vagas em jogo em São Paulo, Guilherme Derrite aparece com 34,51%, seguido por André do Prado, com 33,40%. Simone Tebet soma 15,47%, enquanto Marina Silva tem 14,33% e Geraldo Rufino, 0,81%.

Os números são parciais e podem mudar conforme novas seções eleitorais forem totalizadas pela Justiça Eleitoral.

Fonte: TSE

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