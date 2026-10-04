04 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ELEIÇÕES 2026

Alex Madureira soma 11 mil votos na parcial; Bebel tem 6,1 mil

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Alyson Rodrigues e Will Baldine | JP1
Na atualização das 18h, Alex Madureira (PL) registra 11.014 votos (1,67%) e Professora Bebel (PT) soma 6.131 votos (0,93%) na disputa por uma vaga na Alesp.
Na atualização das 18h, Alex Madureira (PL) registra 11.014 votos (1,67%) e Professora Bebel (PT) soma 6.131 votos (0,93%) na disputa por uma vaga na Alesp.

A apuração para deputado estadual em São Paulo segue neste domingo (4), após o encerramento da votação. Entre os candidatos de Piracicaba que disputam uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), Alex Madureira (PL) e Professora Bebel (PT) aparecem com números parciais divulgados pela apuração eleitoral.

Na atualização das 18h09, Alex Madureira, candidato à reeleição, contabilizava 11.014 votos, correspondentes a 1,67% dos votos. Já Professora Bebel registrava 6.131 votos, ou 0,93%.

Os dois candidatos concorrem a uma das 94 cadeiras da Alesp. Alex Madureira é candidato pelo PL, com o número 22.777, enquanto Professora Bebel disputa pelo PT, com o número 13.123. Os registros de candidatura de ambos estão deferidos pela Justiça Eleitoral.

VEJA MAIS :

Apuração continua

Os números divulgados às 18h são parciais e podem sofrer alterações durante a noite, conforme mais urnas sejam totalizadas pela Justiça Eleitoral.

A definição dos candidatos eleitos para a Assembleia Legislativa depende da totalização dos votos e das regras do sistema proporcional. Portanto, a posição apresentada nesta parcial não representa o resultado definitivo da eleição.

Alex Madureira busca a reeleição para a Alesp. Ele já foi eleito deputado estadual em 2018 e 2022.

A apuração segue em andamento em todo o Estado de São Paulo.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários