A apuração para deputado estadual em São Paulo segue neste domingo (4), após o encerramento da votação. Entre os candidatos de Piracicaba que disputam uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), Alex Madureira (PL) e Professora Bebel (PT) aparecem com números parciais divulgados pela apuração eleitoral.

Na atualização das 18h09, Alex Madureira, candidato à reeleição, contabilizava 11.014 votos, correspondentes a 1,67% dos votos. Já Professora Bebel registrava 6.131 votos, ou 0,93%.

Os dois candidatos concorrem a uma das 94 cadeiras da Alesp. Alex Madureira é candidato pelo PL, com o número 22.777, enquanto Professora Bebel disputa pelo PT, com o número 13.123. Os registros de candidatura de ambos estão deferidos pela Justiça Eleitoral.