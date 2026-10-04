A apuração para deputado estadual em São Paulo segue neste domingo (4), após o encerramento da votação. Entre os candidatos de Piracicaba que disputam uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), Alex Madureira (PL) e Professora Bebel (PT) aparecem com números parciais divulgados pela apuração eleitoral.
Na atualização das 18h09, Alex Madureira, candidato à reeleição, contabilizava 11.014 votos, correspondentes a 1,67% dos votos. Já Professora Bebel registrava 6.131 votos, ou 0,93%.
Os dois candidatos concorrem a uma das 94 cadeiras da Alesp. Alex Madureira é candidato pelo PL, com o número 22.777, enquanto Professora Bebel disputa pelo PT, com o número 13.123. Os registros de candidatura de ambos estão deferidos pela Justiça Eleitoral.
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Apuração continua
Os números divulgados às 18h são parciais e podem sofrer alterações durante a noite, conforme mais urnas sejam totalizadas pela Justiça Eleitoral.
A definição dos candidatos eleitos para a Assembleia Legislativa depende da totalização dos votos e das regras do sistema proporcional. Portanto, a posição apresentada nesta parcial não representa o resultado definitivo da eleição.
Alex Madureira busca a reeleição para a Alesp. Ele já foi eleito deputado estadual em 2018 e 2022.
A apuração segue em andamento em todo o Estado de São Paulo.