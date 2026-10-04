A candidata à reeleição como deputada estadual Professora Bebel votou neste domingo (4), no Colégio Piracicabano, no Centro de Piracicaba. Após registrar o voto, ela comentou as expectativas para o resultado das Eleições 2026 e avaliou o desempenho da frente política que apoia sua candidatura.

Em entrevista após a votação, Bebel afirmou estar otimista com a possibilidade de ampliação das bancadas de seu grupo político na Câmara dos Deputados, no Senado e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Bebel espera ampliar bancadas

Ao falar sobre a campanha, a candidata destacou a atuação conjunta com lideranças e candidaturas apoiadas pela frente progressista.