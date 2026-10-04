A candidata à reeleição como deputada estadual Professora Bebel votou neste domingo (4), no Colégio Piracicabano, no Centro de Piracicaba. Após registrar o voto, ela comentou as expectativas para o resultado das Eleições 2026 e avaliou o desempenho da frente política que apoia sua candidatura.
Em entrevista após a votação, Bebel afirmou estar otimista com a possibilidade de ampliação das bancadas de seu grupo político na Câmara dos Deputados, no Senado e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).
Bebel espera ampliar bancadas
Ao falar sobre a campanha, a candidata destacou a atuação conjunta com lideranças e candidaturas apoiadas pela frente progressista.
Bebel citou as candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência e Fernando Haddad ao Governo de São Paulo, além dos candidatos ao Senado e à Câmara dos Deputados apoiados pelo grupo.
“A expectativa é de que teremos uma bancada maior para o Congresso Nacional e para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo”, afirmou.
A candidata também mencionou a expectativa de eleição dos nomes ao Senado apoiados pela coligação e disse esperar que Haddad avance para o segundo turno na disputa pelo Governo de São Paulo.
Sobre a eleição presidencial, Bebel afirmou acreditar na possibilidade de vitória de Lula já no primeiro turno.
“A maior pesquisa são as urnas”
Apesar de citar as expectativas de seu grupo, Bebel adotou cautela ao comentar as pesquisas eleitorais divulgadas durante a campanha.
Para a candidata, os levantamentos representam apenas um retrato momentâneo da disputa e o resultado efetivo será conhecido com a apuração dos votos.
“A pesquisa tem que ser respeitada, mas ela é o retrato de um momento. As urnas trazem o resultado eleitoral que de fato aconteceu. A maior pesquisa são as urnas”, declarou.
Candidata busca novo mandato na Alesp
Em busca da reeleição para a Assembleia Legislativa, Bebel também reforçou a intenção de continuar representando Piracicaba no Parlamento paulista.
Durante a declaração após o voto, a candidata destacou a união entre os partidos que integram a frente progressista e citou PT, PCdoB, PV, Rede, PSOL e PSB.
Segundo Bebel, a articulação entre essas siglas tem como objetivo ampliar a representação política do grupo em São Paulo e Brasília, com atuação em pautas sociais.
A votação no Colégio Piracicabano ocorreu durante o primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo (4).