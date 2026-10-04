04 de outubro de 2026
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Defesa Civil emite alerta severo de chuva em Piracicaba

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
A mensagem foi encaminhada diretamente aos celulares de moradores da cidade.
A mensagem foi encaminhada diretamente aos celulares de moradores da cidade.

A Defesa Civil emitiu, neste domingo (4), um alerta severo para a região de Piracicaba. A mensagem foi encaminhada diretamente aos celulares de moradores e informa que a chuva está se espalhando pela região, acompanhada de raios e vento.

O aviso orienta a população a buscar abrigo e redobrar os cuidados diante da mudança nas condições do tempo.

Chuva avança sobre Piracicaba

De acordo com a mensagem recebida pelos celulares, a área de chuva está se deslocando e pode atingir municípios próximos a Piracicaba.

O alerta destaca a ocorrência de raios e ventos associados às pancadas de chuva, condições que podem provocar quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e alagamentos em pontos vulneráveis.

A orientação da Defesa Civil é para que a população procure um local seguro durante a passagem da instabilidade.

Moradores recebem alerta diretamente no celular

O aviso chamou a atenção de moradores de Piracicaba neste domingo por aparecer diretamente nos aparelhos celulares, com a identificação de “Alerta severo”.

A tecnologia permite que mensagens de emergência sejam encaminhadas à população de áreas que podem ser afetadas por fenômenos meteorológicos.

Na mensagem, a Defesa Civil informa que a chuva está se espalhando pela região de Piracicaba e reforça a presença de raios e vento.

Defesa Civil recomenda abrigo

Durante a ocorrência de tempestades, a recomendação é evitar áreas abertas e não permanecer próximo a árvores, postes ou estruturas metálicas.

Também é importante evitar locais sujeitos a alagamentos e não atravessar trechos com acúmulo de água, mesmo quando a profundidade parece pequena.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A Defesa Civil de São Paulo mantém um painel de acompanhamento das condições meteorológicas e dos alertas emitidos para o Estado. 

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