A Defesa Civil emitiu, neste domingo (4), um alerta severo para a região de Piracicaba. A mensagem foi encaminhada diretamente aos celulares de moradores e informa que a chuva está se espalhando pela região, acompanhada de raios e vento.
O aviso orienta a população a buscar abrigo e redobrar os cuidados diante da mudança nas condições do tempo.
Chuva avança sobre Piracicaba
De acordo com a mensagem recebida pelos celulares, a área de chuva está se deslocando e pode atingir municípios próximos a Piracicaba.
O alerta destaca a ocorrência de raios e ventos associados às pancadas de chuva, condições que podem provocar quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e alagamentos em pontos vulneráveis.
A orientação da Defesa Civil é para que a população procure um local seguro durante a passagem da instabilidade.
Moradores recebem alerta diretamente no celular
O aviso chamou a atenção de moradores de Piracicaba neste domingo por aparecer diretamente nos aparelhos celulares, com a identificação de “Alerta severo”.
A tecnologia permite que mensagens de emergência sejam encaminhadas à população de áreas que podem ser afetadas por fenômenos meteorológicos.
Na mensagem, a Defesa Civil informa que a chuva está se espalhando pela região de Piracicaba e reforça a presença de raios e vento.
Defesa Civil recomenda abrigo
Durante a ocorrência de tempestades, a recomendação é evitar áreas abertas e não permanecer próximo a árvores, postes ou estruturas metálicas.
Também é importante evitar locais sujeitos a alagamentos e não atravessar trechos com acúmulo de água, mesmo quando a profundidade parece pequena.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
A Defesa Civil de São Paulo mantém um painel de acompanhamento das condições meteorológicas e dos alertas emitidos para o Estado.