A Defesa Civil emitiu, neste domingo (4), um alerta severo para a região de Piracicaba. A mensagem foi encaminhada diretamente aos celulares de moradores e informa que a chuva está se espalhando pela região, acompanhada de raios e vento.

O aviso orienta a população a buscar abrigo e redobrar os cuidados diante da mudança nas condições do tempo.

Chuva avança sobre Piracicaba

De acordo com a mensagem recebida pelos celulares, a área de chuva está se deslocando e pode atingir municípios próximos a Piracicaba.