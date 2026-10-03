03 de outubro de 2026
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EM PIRACICABA

Homem é preso por estupro e porte ilegal de arma de fogo

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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PM
O homem foi preso e a arma apreendida pela PM.
O homem foi preso e a arma apreendida pela PM.

  Na manhã desta sexta-feira (02), policiais militares do 10º BPM/I, durante atendimento a uma ocorrência de violência doméstica, prenderam um homem por estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal, e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, no bairro Vila Monteiro, em Piracicaba.

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No local, a vítima relatou aos policiais que havia sido ameaçada pelo ex-companheiro com uma arma de fogo durante a madrugada e que também teria sofrido violência sexual. Segundo o relato, o indivíduo deixou a residência pela manhã levando a arma em uma mochila. Após diligências, os policiais localizaram o homem e, durante a abordagem, encontraram na mochila um revólver calibre .32, com numeração suprimida, além de 10 munições intactas do mesmo calibre.

As partes foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Após as oitivas, a prisão em flagrante foi ratificada, permanecendo o indivíduo preso à disposição da Justiça.

Foram apreendidos um revólver calibre .32 com numeração suprimida, 10 munições intactas, uma mochila e um aparelho celular.

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