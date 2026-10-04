No dia 4 de outubro, o eleitorado brasileiro vai às urnas no primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. Depois das 17h, pelo horário de Brasília, começa uma etapa que vai muito além da divulgação dos números: a Justiça Eleitoral reúne e totaliza os votos para definir os resultados de cada disputa. Um eventual segundo turno está marcado para 25 de outubro e será realizado apenas nas disputas para presidente e governador que não forem definidas na primeira votação.

A forma de transformar os votos em eleitos depende do cargo. Presidente, governador e senador são escolhidos pelo sistema majoritário, no qual a definição considera a votação válida de cada candidatura ou chapa. Já para deputado federal, estadual e distrital, é utilizado o sistema proporcional, que leva em conta os votos destinados aos candidatos e às legendas para calcular a distribuição das vagas entre partidos e federações.

Essa diferença é importante porque receber mais votos individualmente não é o único fator envolvido na eleição proporcional. Nessa modalidade, a Justiça Eleitoral calcula os quocientes eleitorais e partidários, distribui as vagas e também verifica as sobras. Nos estados, esse trabalho fica a cargo dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Na eleição presidencial, a totalização é responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).