No dia 4 de outubro, o eleitorado brasileiro vai às urnas no primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. Depois das 17h, pelo horário de Brasília, começa uma etapa que vai muito além da divulgação dos números: a Justiça Eleitoral reúne e totaliza os votos para definir os resultados de cada disputa. Um eventual segundo turno está marcado para 25 de outubro e será realizado apenas nas disputas para presidente e governador que não forem definidas na primeira votação.
A forma de transformar os votos em eleitos depende do cargo. Presidente, governador e senador são escolhidos pelo sistema majoritário, no qual a definição considera a votação válida de cada candidatura ou chapa. Já para deputado federal, estadual e distrital, é utilizado o sistema proporcional, que leva em conta os votos destinados aos candidatos e às legendas para calcular a distribuição das vagas entre partidos e federações.
Essa diferença é importante porque receber mais votos individualmente não é o único fator envolvido na eleição proporcional. Nessa modalidade, a Justiça Eleitoral calcula os quocientes eleitorais e partidários, distribui as vagas e também verifica as sobras. Nos estados, esse trabalho fica a cargo dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Na eleição presidencial, a totalização é responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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O que acontece depois da totalização
A situação jurídica das candidaturas também pode interferir na forma como os votos são tratados. Nas eleições majoritárias, a validade definitiva de votos destinados a chapas cujo registro ainda esteja sob recurso ou não tenha sido analisado depende do desfecho do processo. Nas eleições proporcionais, votos atribuídos a candidaturas com registro sob análise ou ainda sujeito a recurso seguem regras próprias e podem ter sua destinação alterada posteriormente, conforme a decisão da Justiça Eleitoral.
Depois de concluída a totalização, vem a proclamação dos resultados. Nos estados e no Distrito Federal, os TREs proclamam os eleitos para governador e vice-governador, senador, deputados federais, estaduais e distritais. Na disputa pela Presidência da República, o TSE realiza a totalização nacional e, após a análise correspondente, proclama o resultado da eleição presidencial. A legislação também prevê a possibilidade de reprocessamento da totalização caso uma decisão posterior altere o resultado.
A última etapa é a diplomação, que formaliza o resultado eleitoral perante a Justiça Eleitoral. Em 2026, os eleitos deverão ser diplomados até 18 de dezembro. O diploma do presidente e do vice-presidente é assinado pela Presidência do TSE, enquanto os diplomas de governador, vice-governador, senador e deputados são assinados pelos presidentes dos respectivos TREs.