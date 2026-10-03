Um veículo que transportava material radioativo para salvar vidas de pacientes com câncer, foi roubado por bandidos armados na manhã de quinta-feira (1º) em Guarulhos a 170 km de Piracicaba.

A carga roubada contém Actínio-225, um material radioativo raríssimo e muito caro, avaliado em R$ 30 mil, usado em tratamentos médicos contra o câncer. De acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear - a quantidade de material que está dentro do carro não oferece perigo se continuar dentro da embalagem lacrada e protegida. Mas, se for aberta, o contato com a substância pode causar problemas graves.

O veículo roubado é um Citroën Jumpy Furgão, com capacidade para 1,5 tonelada, de placa GGJ3G06! A caminhonete está identificada com o símbolo internacional de radiação - aquele símbolo amarelo e preto de perigo radioativo.

A ANSN informou que está acompanhando o caso com urgência e tomando todas as medidas para localizar e recuperar o material com segurança. Até o momento, nem o carro e nem a carga foram localizados.