Um veículo que transportava material radioativo para salvar vidas de pacientes com câncer, foi roubado por bandidos armados na manhã de quinta-feira (1º) em Guarulhos a 170 km de Piracicaba.
Até agora não foi encontrado.
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A carga roubada contém Actínio-225, um material radioativo raríssimo e muito caro, avaliado em R$ 30 mil, usado em tratamentos médicos contra o câncer. De acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear - a quantidade de material que está dentro do carro não oferece perigo se continuar dentro da embalagem lacrada e protegida. Mas, se for aberta, o contato com a substância pode causar problemas graves.
O veículo roubado é um Citroën Jumpy Furgão, com capacidade para 1,5 tonelada, de placa GGJ3G06! A caminhonete está identificada com o símbolo internacional de radiação - aquele símbolo amarelo e preto de perigo radioativo.
A ANSN informou que está acompanhando o caso com urgência e tomando todas as medidas para localizar e recuperar o material com segurança. Até o momento, nem o carro e nem a carga foram localizados.
O roubo
Segundo a SSP - Secretaria de Segurança Pública de SP - o motorista da caminhonete, um homem de 58 anos, estava transitando pela Via Dutra, na altura da Vila Maria, zona norte de São Paulo, na manhã de quinta (1º), quando foi abordado por quatro homens armados.Dois bandidos estavam em um carro e outros dois em uma motocicleta.Eles fecharam a van, renderam o motorista e levaram tudo.
A vítima foi mantida refém por quase 24 horas. Só na manhã de sexta-feira (02) os bandidos largaram o motorista nas proximidades da Avenida Marechal Tito, na zona leste de São Paulo.
A vítima foi encontrada e socorrida por policiais militares! O caso foi registrado como roubo no 2º DP de Guarulhos.