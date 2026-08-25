Embora o termo “sair do Brasil” seja usado para diferentes situações, os casos não são exatamente iguais. Algumas empresas encerraram completamente suas atividades brasileiras, enquanto outras apenas interromperam uma parte dos negócios e continuaram atuando por meio de outras marcas, produtos importados ou segmentos.

A saída da Häagen-Dazs do mercado brasileiro colocou novamente em evidência uma lista de marcas internacionais que, nos últimos anos, encerraram operações, fecharam fábricas, deixaram de vender determinados produtos ou abandonaram as lojas no país. Entre nomes conhecidos estão Walmart, Ford, Haribo, Sony, Nikon e Forever 21.

A Häagen-Dazs chegou ao Brasil em 1997 e manteve lojas próprias durante parte de sua trajetória. Em 2018, a General Mills, responsável pela marca, fechou as unidades próprias que ainda mantinha no país, mas os sorvetes continuaram sendo vendidos por outros canais.

Em agosto de 2026, a General Mills anunciou o fim da distribuição da Häagen-Dazs no Brasil. A medida está relacionada a uma reformulação do portfólio da companhia e encerra a comercialização regular da marca no mercado brasileiro.

Haribo encerra produção em Bauru

A fabricante alemã Haribo ficou conhecida no Brasil pelas balas de gelatina e outros doces, que inicialmente chegavam ao país por meio de importações. Em 2016, a empresa decidiu produzir localmente e inaugurou uma fábrica em Bauru, no interior de São Paulo, a primeira unidade da companhia fora da Europa.