Morreu no dia 28 de julho, aos 17 anos, o primeiro mascote do Jornal de Piracicaba, o gato Tsuyu. Presente na rotina diária da redação e de todos os departamentos da empresa, Tsuyu chegou ainda bebê à antiga sede do jornal, no prédio da avenida Luciano Guidotti. Morreu, literalmente, de velhice - há tempos andava debilitado devido à idade.

A ideia de trazer felinos para o ambiente de trabalho foi do diretor responsável pelo JP, Marcelo Batuíra Losso Pedroso, típico ailurófilo, um gateiro de carteirinha. O JP foi pioneiro na imprensa local ao aderir à política 'pet friendly' e comprovou o que pesquisas no mundo todo já mostraram: que animais trazem felicidade a homens e mulheres e, também, na vida profissional.

Voltando a Tsuyu, o mascote era adorado por todos. Circulava livremente onde estavam os funcionários para ganhar carinho. Gostava ficar ao lado de repórteres 'lendo' as matérias sendo escritas no computador. Miava quando queria beber água da torneira do banheiro. E travava brigas homéricas com seu melhor amigo, o Nikko, um frajola simpático e 'gente' boa que morreu em 30 de outubro de 2020. Nikko foi o segundo mascote do JP, também resgatado bebê por Marcelo Batuíra. Há quem diga que Tsuyu nunca mais foi mesmo após a partida do amigo.