O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou nesta terça-feira (4) que o Brasil não teria condições de enfrentar uma eventual invasão dos Estados Unidos. A declaração foi feita durante evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), ao defender maior previsibilidade para o orçamento das Forças Armadas.
Segundo o ministro, o país não dispõe de equipamentos militares compatíveis para enfrentar uma potência como os Estados Unidos e também não teria recursos para reparar os danos provocados por um conflito dessa natureza.
Durante a apresentação, Múcio comparou os investimentos em defesa à contratação de um plano de saúde. De acordo com ele, o objetivo é manter uma estrutura preparada, mesmo que ela nunca precise ser utilizada.
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O ministro argumentou que a falta de previsibilidade orçamentária dificulta o planejamento de longo prazo das Forças Armadas, comprometendo projetos estratégicos, tecnológicos e de modernização. Atualmente, os gastos brasileiros com defesa representam cerca de 1% do Produto Interno Bruto (PIB).
A declaração ocorre poucos dias após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defender investimentos para fortalecer a capacidade de defesa do país e afirmar que o Brasil precisa estar preparado para proteger seu território.
As falas de José Múcio repercutiram nas redes sociais e entre integrantes do meio político, gerando debates sobre a estratégia de defesa nacional e a necessidade de ampliação dos investimentos no setor.