O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou nesta terça-feira (4) que o Brasil não teria condições de enfrentar uma eventual invasão dos Estados Unidos. A declaração foi feita durante evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), ao defender maior previsibilidade para o orçamento das Forças Armadas.

Segundo o ministro, o país não dispõe de equipamentos militares compatíveis para enfrentar uma potência como os Estados Unidos e também não teria recursos para reparar os danos provocados por um conflito dessa natureza.

Durante a apresentação, Múcio comparou os investimentos em defesa à contratação de um plano de saúde. De acordo com ele, o objetivo é manter uma estrutura preparada, mesmo que ela nunca precise ser utilizada.