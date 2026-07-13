Em 2 de outubro de 1932 cessa o conflito civil armado conhecido por Revolução Constitucionalista. A rotina deveria voltar a Piracicaba. Alguns fatos que ocorreram após o armistício ficaram marcados em nossa história.
Rua João Pessoa - Rua do Commércio e Rua Governador Pedro de Toledo. A principal rua do comércio de Piracicaba resiste há muitos anos, tendo sido palco de carnavais, de apresentações da Banda do Bule, de desfiles cívicos como o de 7 de setembro, entre outras atividades. Entre a primeira e segunda denominação foi chamada de Rua João Pessoa, na década de 30.
Porém, os registros históricos são poucos os quais não nos dão certeza de quando houve o início e fim desta denominação. Registros legais podem não existir, visto que a Câmara de Vereadores teve seus trabalhos suspensos por Getúlio Vargas.
É comum em ver nos jornais da época, anúncios de lojas como a antiga Portalarga usando a Rua João Pessoa como referência. Ou a Fábrica de Balas Atlante anunciando que estaria em novo endereço, na Rua João Pessoa no antigo cinema (prédio ocupado nos anos 1980 pelo Zilliat Shopping e atualmente ocupado pela rede de supermercados Jaú Serve).
A mudança para Governador Pedro de Toledo ocorre ainda na primeira metade dos anos 1930, após a Revolução Constitucionalista, em homenagem ao interventor do estado de São Paulo. João Pessoa foi alvo de uma comoção nacional ao ser assassinado em 1930 quando ainda ocupava o cargo de governador (presidente, termo usado na época) da Paraíba. Foi candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, perdendo para Júlio Prestes, que não foi empossado devido à eclosão da Revolução de 1930.
Associação Comercial - O comércio em Piracicaba sempre foi forte. Tanto que um de seus logradouros principais era denominado de Rua do Commercio até aos anos 1930. Esta rua começa nas proximidades da Estação da Paulista e finda na Curva do S, sobre o Córrego do Itapeva, ao menos no sentido do trânsito. É curiosa a ligação da Rua do Commercio com a sua denominação atual, ou seja, Rua Governador Pedro de Toledo, interventor federal que governou o estado de São Paulo, sendo ele o comandante civil da Revolução de 1932, renunciando ao cargo de interventor e aclamado pela população como o Governador de direito do estado.
Este enunciado demonstra o fervor do comércio local e sua participação para o desenvolvimento do município. Não é à toa, que no memorável 9 de julho de 1933, um ano após o início da Epopeia Paulista, é fundada a Associação Comercial de Piracicaba, hoje Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (ACIPI).
Bom Jesus - A Revolução Constitucionalista de 1932 atrasou uma das obras religiosas mais conhecidas da cidade: a Igreja Senhor Bom Jesus do Monte, ou simplesmente Bom Jesus. Sua história foi iniciada em 8 de outubro de 1857, quando foi doado terreno por João Antonio de Siqueira. A Igreja situa-se na rua Bom Jesus esquina com a rua Moraes Barros.
Napoleão Belluco iniciou a construção em janeiro de 1927, com pintura do forro pelo artista Mario Thomazzi. Assim, agenda-se a inauguração oficial da Igreja para a primeira quinzena de
agosto de 1932, adiadas para novembro devido à Revolução Constitucionalista. Em 13 de novembro de 1932, domingo, deu-se a tão esperada inauguração.
Monumento a 32 – Instalado em 7 de setembro de 1938, o Monumento situava-se na praça 7 de setembro, hoje praça José Bonifácio, em frente ao Teatro Santo Estêvão, demolido na década de 1950. Foi erigido por cotização entre a população local em local de onde teriam partidos os Batalhões Piracicabanos, também denominados Batalhões de Piracicaba, Batalhões do Coronel Ventura ou ainda Batalhões Noiva da Colina, conforme relatos em jornais da época. Na reforma da praça, que se tornou um imenso calçado, foi removido e remontado em frente ao Cemitério da Saudade, onde encontra-se hoje o monumento ao cancioneiro Cobrinha, Victorio Ângelo Cobra. Depois de muita contestação popular, um acórdão do Supremo Tribunal Federal fez com que o mesmo monumento retornasse próximo ao local original no ano de 1988. Nos últimos dois anos, sofreu vandalismo com o furto de três placas nele instalado: a autoria da Metalúrgica Coluccini de Campinas, a que descrevia o acórdão e a placa os nomes dos piracicabanos mortos, a qual foi colocada na inauguração em 1938.