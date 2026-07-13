Porém, os registros históricos são poucos os quais não nos dão certeza de quando houve o início e fim desta denominação. Registros legais podem não existir, visto que a Câmara de Vereadores teve seus trabalhos suspensos por Getúlio Vargas.

Rua João Pessoa - Rua do Commércio e Rua Governador Pedro de Toledo. A principal rua do comércio de Piracicaba resiste há muitos anos, tendo sido palco de carnavais, de apresentações da Banda do Bule, de desfiles cívicos como o de 7 de setembro, entre outras atividades. Entre a primeira e segunda denominação foi chamada de Rua João Pessoa, na década de 30.

Em 2 de outubro de 1932 cessa o conflito civil armado conhecido por Revolução Constitucionalista. A rotina deveria voltar a Piracicaba. Alguns fatos que ocorreram após o armistício ficaram marcados em nossa história.

É comum em ver nos jornais da época, anúncios de lojas como a antiga Portalarga usando a Rua João Pessoa como referência. Ou a Fábrica de Balas Atlante anunciando que estaria em novo endereço, na Rua João Pessoa no antigo cinema (prédio ocupado nos anos 1980 pelo Zilliat Shopping e atualmente ocupado pela rede de supermercados Jaú Serve).

A mudança para Governador Pedro de Toledo ocorre ainda na primeira metade dos anos 1930, após a Revolução Constitucionalista, em homenagem ao interventor do estado de São Paulo. João Pessoa foi alvo de uma comoção nacional ao ser assassinado em 1930 quando ainda ocupava o cargo de governador (presidente, termo usado na época) da Paraíba. Foi candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, perdendo para Júlio Prestes, que não foi empossado devido à eclosão da Revolução de 1930.

Associação Comercial - O comércio em Piracicaba sempre foi forte. Tanto que um de seus logradouros principais era denominado de Rua do Commercio até aos anos 1930. Esta rua começa nas proximidades da Estação da Paulista e finda na Curva do S, sobre o Córrego do Itapeva, ao menos no sentido do trânsito. É curiosa a ligação da Rua do Commercio com a sua denominação atual, ou seja, Rua Governador Pedro de Toledo, interventor federal que governou o estado de São Paulo, sendo ele o comandante civil da Revolução de 1932, renunciando ao cargo de interventor e aclamado pela população como o Governador de direito do estado.