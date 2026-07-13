Na terça-feira, 7 de julho, fiquei muito orgulhosa das professoras, dos professores, da juventude, dos integrantes de movimentos sociais que atenderam ao chamado do nosso mandato popular e da APEOESP, comparecendo em muitas centenas à Assembleia Legislativa para fazer o governo de Tarcísio de Freitas de votar naquele dia o projeto de lei 1316/2026, a reforma administrativa da Educação.

O projeto pretende institucionalizar medidas autoritárias, como avaliação de desempenho injusta que transforma professores em "faróis" e permite punições e demissões, dependendo de o docente ser efetivo ou temporário. Nossa pressão já fez o governo protocolar uma emenda de plenário que ameniza parte das medidas, mas não resolve o problema. Queremos a retirada desse projeto.

O compromisso da nossa categoria, dos demais profissionais, da juventude e dos movimentos com a Educação pública contrasta com a forma com que o governo de Tarcísio de Freitas trata os direitos da população, os serviços públicos e o patrimônio dos paulistas. Poderíamos citar tragédias provocadas por este governo em todas as áreas. Citamos algumas, além da Educação: a Saúde, que nada melhorou, apesar da promessa de investir os R$ 11 bilhões retirados da Educação, a SABESP privatizada, que aumentou tarifas, piorou o serviço e já causou quatro mortes em obras mal-feitas, a proliferação de pedágios, com preços aumentados e a segurança pública, que se tornou verdadeira calamidade.