Dizem que palpite, todo mundo dá. O brasileiro, como bom palpiteiro, sabe muito bem o que é isso. Jornalista televisivo em época de Copa do Mundo é um exemplo mais que preciso desta questão. Nas transmissões das partidas de futebol vemos comentaristas, narradores e outros donos do microfone emitindo opinião de tudo como se fossem, na prática, os maiores experts da pelota.

Há exatos 56 anos atrás, o Brasil rendeu-se a um jornalista que teve em suas mãos toda a nação. Na verdade, eram 90 milhões que torciam pela Seleção Brasileira a qual seria tricampeã mundial em 1970. A equipe estava pronta para ser comandada por um jornalista. Este era João Saldanha, natural de Alegrete, Rio Grande do Sul, nascido em 1917. Seu primeiro contato com o futebol foi tomado quando criança, no campo do Atlético Paranaense, distante dois quarteirões de sua residência. Foi jogador profissional do Botafogo carioca. Formou-se em direito e estudou jornalismo, atuando no rádio e na televisão. Tinha uma língua muito ácida, não poupando críticas aos cartolas, aos jogadores ... a tudo que visse pela frente. Inclusive à sua sombra.

Em plena época da ditadura militar, João Saldanha foi convidado pela CBD (hoje CBF) para dirigir a Seleção Brasileira de Futebol. Isso devido à experiência também adquirida como treinador desde 1957, quando se tornou técnico do Botafogo, campeão carioca daquele ano.