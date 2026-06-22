Batizada de Férias no PiRadeiro, a programação transforma o clima de recesso em uma experiência repleta de brincadeiras, criatividade e descobertas. Entre oficinas, espetáculos, contações de histórias e atividades interativas, o público poderá explorar diferentes linguagens artísticas enquanto aproveita o período longe das salas de aula.

As férias escolares estão chegando e, para muitas famílias, a busca por atividades que unam diversão, aprendizado e convivência ganha espaço na programação do mês. Em Piracicaba, o Sesc preparou uma agenda recheada de atrações inspiradas no universo circense, com opções para crianças, jovens e adultos ao longo de julho.

Um dos destaques é o projeto de férias voltado para crianças de 6 a 12 anos, que acontece entre os dias 7 e 24 de julho. Divididas em três semanas independentes, as atividades incluem jogos, desafios, brincadeiras e experiências inspiradas no circo, sempre com foco na interação, na imaginação e no desenvolvimento de novas habilidades.

Quem prefere participar de atividades pontuais também encontrará diversas opções. A oficina “Um dia no circo: Criação de personagens de histórias em quadrinhos”, conduzida pelo artista e professor Antonio Carlos Scodiero, o Scod, convida adolescentes e adultos a mergulharem no processo criativo das HQs, desde a elaboração dos personagens até a produção de tiras autorais.

Espetáculos e experiências para toda a família

A programação traz ainda uma série de apresentações que exploram diferentes vertentes da arte circense. Entre elas estão os espetáculos “Viralata: o palhaço tá solto!”, “A Banda do Jerônimo: uma inusitada banda de um homem só”, “Tachinha, o ilusionista!”, “Jerônimo Show” e “Entre Truques e Poema”, que misturam humor, música, malabarismo, mágica e interação com o público.