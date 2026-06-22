As férias escolares estão chegando e, para muitas famílias, a busca por atividades que unam diversão, aprendizado e convivência ganha espaço na programação do mês. Em Piracicaba, o Sesc preparou uma agenda recheada de atrações inspiradas no universo circense, com opções para crianças, jovens e adultos ao longo de julho.
Batizada de Férias no PiRadeiro, a programação transforma o clima de recesso em uma experiência repleta de brincadeiras, criatividade e descobertas. Entre oficinas, espetáculos, contações de histórias e atividades interativas, o público poderá explorar diferentes linguagens artísticas enquanto aproveita o período longe das salas de aula.
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Atividades para ocupar as férias com criatividade
Um dos destaques é o projeto de férias voltado para crianças de 6 a 12 anos, que acontece entre os dias 7 e 24 de julho. Divididas em três semanas independentes, as atividades incluem jogos, desafios, brincadeiras e experiências inspiradas no circo, sempre com foco na interação, na imaginação e no desenvolvimento de novas habilidades.
Quem prefere participar de atividades pontuais também encontrará diversas opções. A oficina “Um dia no circo: Criação de personagens de histórias em quadrinhos”, conduzida pelo artista e professor Antonio Carlos Scodiero, o Scod, convida adolescentes e adultos a mergulharem no processo criativo das HQs, desde a elaboração dos personagens até a produção de tiras autorais.
Espetáculos e experiências para toda a família
A programação traz ainda uma série de apresentações que exploram diferentes vertentes da arte circense. Entre elas estão os espetáculos “Viralata: o palhaço tá solto!”, “A Banda do Jerônimo: uma inusitada banda de um homem só”, “Tachinha, o ilusionista!”, “Jerônimo Show” e “Entre Truques e Poema”, que misturam humor, música, malabarismo, mágica e interação com o público.
As famílias com crianças pequenas também terão atrações voltadas à primeira infância. As vivências “O Circo que surge do brincar” e “Entre tecidos e sons, o corpo descobre o circo” propõem experiências sensoriais e corporais para bebês e crianças de até 6 anos. A programação inclui ainda a contação de histórias “As Incríveis Famílias Circenses”, que apresenta curiosidades sobre a vida dos artistas de circo e suas tradições. Durante todo o mês, o Espaço de Brincar permanece aberto para quem deseja explorar livremente atividades lúdicas e criativas.
Serviço
Férias no PiRadeiro – Sesc Piracicaba
Projeto de férias para crianças de 6 a 12 anos
- De 7 a 24 de julho
- Terça a sexta-feira, das 14h às 16h30
- Semanas: 7 a 10, 14 a 17 e 21 a 24 de julho
- Inscrições a partir de 23 de junho
Principais atrações
- 10/07: Viralata: o palhaço tá solto!
- 11/07: A Banda do Jerônimo
- 17/07: Tachinha, o ilusionista!
- 18/07: Cem Histórias Sem Palavras
- 19/07: As Incríveis Famílias Circenses
- 24/07: Jerônimo Show
- 25/07: Entre Truques e Poema
A programação completa e informações sobre inscrições podem ser consultadas nos canais oficiais do Sesc Piracicaba.