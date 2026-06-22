O adversário do Brasil na próxima fase da Copa do Mundo de 2026 ainda não está definido, mas os cenários já começam a ganhar forma. A Seleção Brasileira entra em campo na quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), contra a Escócia, precisando confirmar a liderança do Grupo C para garantir um caminho teoricamente mais favorável no início do mata-mata.
Com quatro pontos conquistados em dois jogos, a equipe de Carlo Ancelotti lidera a chave pelo saldo de gols, à frente do Marrocos. A última rodada será decisiva para definir não apenas a classificação, mas também o cruzamento e toda a rota da Seleção até uma possível final.
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Holanda ou Japão aparecem no radar
O Grupo F deve fornecer o primeiro adversário brasileiro na fase eliminatória. No momento, Holanda e Japão dividem a liderança da chave com quatro pontos cada, enquanto a definição das posições ficará para a rodada final, marcada para quinta-feira (25).
Se o Brasil terminar em primeiro lugar no Grupo C, enfrentará o segundo colocado do Grupo F. Caso avance em segundo, terá pela frente o líder da chave adversária. Assim, os confrontos mais prováveis para a Seleção são justamente contra holandeses ou japoneses, que chegam embalados à reta decisiva da fase de grupos.
Enquanto a Holanda encara a Tunísia, considerada a seleção mais acessível do grupo, o Japão terá um desafio mais complicado diante da Suécia. Os resultados dessas partidas serão fundamentais para definir o chaveamento.
Veja o caminho do Brasil em cada cenário
A posição final do Brasil também altera datas, horários e cidades das partidas eliminatórias. Caso a equipe confirme a liderança do Grupo C, fará sua estreia no mata-mata em Houston e seguirá por um lado específico da chave até a decisão.
Se o Brasil avançar em 1º lugar
- 2ª fase (16-avos de final) - 29 de junho (segunda-feira), às 14h – Houston
- Oitavas de final - 5 de julho (domingo), às 17h – Nova York/Nova Jersey
- Quartas de final - 11 de julho (sábado), às 18h – Miami
- Semifinal - 15 de julho (quarta-feira), às 16h – Atlanta
- Final - 18 de julho (sábado), às 18h – Nova York/Nova Jersey
Já uma classificação na segunda colocação levaria a Seleção para um caminho completamente diferente, com estreia no mata-mata em Monterrey e mudanças em todas as etapas seguintes da competição.
Se o Brasil avançar em 2º lugar
- 2ª fase (16-avos de final) - 29 de junho (segunda-feira), às 22h – Monterrey
- Oitavas de final - 4 de julho (sábado), às 14h – Houston
- Quartas de final - 9 de julho (quinta-feira), às 17h – Boston
- Semifinal - 14 de julho (terça-feira), às 16h – Dallas
- Final - 18 de julho (sábado), às 18h – Nova York/Nova Jersey
Antes de pensar no adversário e no caminho rumo ao hexacampeonato, porém, o Brasil precisa superar a Escócia e garantir sua posição no grupo. A partida vale muito mais do que três pontos: vale definir o roteiro da Seleção na fase decisiva da Copa do Mundo.