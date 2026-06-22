O adversário do Brasil na próxima fase da Copa do Mundo de 2026 ainda não está definido, mas os cenários já começam a ganhar forma. A Seleção Brasileira entra em campo na quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), contra a Escócia, precisando confirmar a liderança do Grupo C para garantir um caminho teoricamente mais favorável no início do mata-mata.

Com quatro pontos conquistados em dois jogos, a equipe de Carlo Ancelotti lidera a chave pelo saldo de gols, à frente do Marrocos. A última rodada será decisiva para definir não apenas a classificação, mas também o cruzamento e toda a rota da Seleção até uma possível final.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais not\ícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.\

Holanda ou Japão aparecem no radar