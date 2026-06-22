24 de junho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
OPORTUNIDADES

Piracicaba disponibiliza mais de 300 vagas de emprego esta semana

Por Redação | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Salários chegam a R$ 3.500 e há vagas nas áreas de logística, produção, comércio, indústria e serviços
Salários chegam a R$ 3.500 e há vagas nas áreas de logística, produção, comércio, indústria e serviços

Piracicaba está com 337 vagas de emprego disponíveis nesta semana para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais. As oportunidades são oferecidas por empresas do município por meio do Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.

As vagas contemplam candidatos com e sem experiência profissional e abrangem setores como logística, indústria, comércio, alimentação, construção civil e serviços.

Entre as funções com maior número de oportunidades está a de auxiliar de logística, em regime de contrato intermitente, com 150 vagas disponíveis. Para a função, não há exigência de experiência ou escolaridade. As atividades incluem recebimento, separação, expedição, carga e descarga de mercadorias em diferentes turnos de trabalho.

Saiba mais:

Também há 50 vagas para abastecedor de linha de produção. A função é destinada a candidatos alfabetizados e não exige experiência anterior.

Outras oportunidades com número expressivo de vagas são para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de açougue, auxiliar de peixaria e repositor.

Entre os maiores salários oferecidos nesta semana estão os cargos de analista de vendas, comprador e operador de máquina, com remuneração de R$ 3.500. Também há vagas para desossador, com salário de R$ 3.200, motorista, com remuneração de R$ 3.030,37, e especialista do laser, com salário de R$ 3.000, além de bonificações por metas atingidas.

Os requisitos variam conforme a função. Algumas vagas não exigem experiência profissional, como auxiliar de logística, abastecedor de linha de produção, auxiliar de açougue, auxiliar de peixaria e auxiliar de serviços gerais. Já os cargos especializados exigem formação específica, conhecimentos técnicos, experiência na área ou habilitação profissional.

As empresas contratantes oferecem oportunidades em regimes efetivo, temporário e intermitente. Em algumas funções, também há benefícios como comissões sobre vendas e remuneração variável por metas.

Como se candidatar

Os interessados devem realizar a candidatura por meio do Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba. As oportunidades permanecem disponíveis até o limite de encaminhamentos ou podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas contratantes.

A orientação é que os candidatos mantenham seus dados atualizados e consultem os requisitos de cada vaga antes de concluir a inscrição.

O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) está localizado no Térreo 1 do Centro Cívico, na Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221 ou pelo telefone (19) 3437-2222.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários