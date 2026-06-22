Piracicaba está com 337 vagas de emprego disponíveis nesta semana para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais. As oportunidades são oferecidas por empresas do município por meio do Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.
As vagas contemplam candidatos com e sem experiência profissional e abrangem setores como logística, indústria, comércio, alimentação, construção civil e serviços.
Entre as funções com maior número de oportunidades está a de auxiliar de logística, em regime de contrato intermitente, com 150 vagas disponíveis. Para a função, não há exigência de experiência ou escolaridade. As atividades incluem recebimento, separação, expedição, carga e descarga de mercadorias em diferentes turnos de trabalho.
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Também há 50 vagas para abastecedor de linha de produção. A função é destinada a candidatos alfabetizados e não exige experiência anterior.
Outras oportunidades com número expressivo de vagas são para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de açougue, auxiliar de peixaria e repositor.
Entre os maiores salários oferecidos nesta semana estão os cargos de analista de vendas, comprador e operador de máquina, com remuneração de R$ 3.500. Também há vagas para desossador, com salário de R$ 3.200, motorista, com remuneração de R$ 3.030,37, e especialista do laser, com salário de R$ 3.000, além de bonificações por metas atingidas.
Os requisitos variam conforme a função. Algumas vagas não exigem experiência profissional, como auxiliar de logística, abastecedor de linha de produção, auxiliar de açougue, auxiliar de peixaria e auxiliar de serviços gerais. Já os cargos especializados exigem formação específica, conhecimentos técnicos, experiência na área ou habilitação profissional.
As empresas contratantes oferecem oportunidades em regimes efetivo, temporário e intermitente. Em algumas funções, também há benefícios como comissões sobre vendas e remuneração variável por metas.
Como se candidatar
Os interessados devem realizar a candidatura por meio do Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba. As oportunidades permanecem disponíveis até o limite de encaminhamentos ou podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas contratantes.
A orientação é que os candidatos mantenham seus dados atualizados e consultem os requisitos de cada vaga antes de concluir a inscrição.
O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) está localizado no Térreo 1 do Centro Cívico, na Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233.
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221 ou pelo telefone (19) 3437-2222.