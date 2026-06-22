Piracicaba está com 337 vagas de emprego disponíveis nesta semana para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais. As oportunidades são oferecidas por empresas do município por meio do Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.

As vagas contemplam candidatos com e sem experiência profissional e abrangem setores como logística, indústria, comércio, alimentação, construção civil e serviços.

Entre as funções com maior número de oportunidades está a de auxiliar de logística, em regime de contrato intermitente, com 150 vagas disponíveis. Para a função, não há exigência de experiência ou escolaridade. As atividades incluem recebimento, separação, expedição, carga e descarga de mercadorias em diferentes turnos de trabalho.