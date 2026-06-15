Grande maioria dos alunos ficou pensando o que seria frontispício, que em muito rimava com hospício e daí os risos na sala de aula. Frontispício, disse ele, na área de arquitetura, é a entrada decorada de um edifício e na Saudade está a inscrição “Omnes similes sumus”, ou “somos todos iguais”, numa tradução para lembrar que na morte não há distinção. Todos, somos iguais.

O título me lembra uma aula que tive nos anos 1980 na Escola Estadual Dr. Jorge Coury. O professor era Franscislídio Beduschi que também lecionava no ensino particular. Ele foi responsável pelas matérias – extintas com o tempo – “Organização social e política do Brasil” e “Educação moral e cívica”. Num destes encontros vespertino com os alunos ele, no mais profundo de seu conhecimento, dispara:

Muito menos dolorido que em Paraibuna, São Paulo, cujo cemitério traz em sua entrada a inscrição “Nós que aqui estamos por vós esperamos”. Dizem que a frase veio de padres europeus no contexto de que “nós que aqui estamos, esperamos por vossas orações”.

Mas, tradições e lendas à parte. Em breve, o IHGP republicará um trabalho importante dos autores Maurício Beraldo e Paulo Tot Pinto, dupla que possui talento e vocação para falar sobre o mais que centenário Cemitério da Saudade. São dois estudiosos que merecem aplausos da sociedade piracicabana. E o IHGP com esta republicação espera estar preenchendo uma lacuna sobre este local que atrai curiosidade por seu contexto arquitetônico e também pelas personalidades nele sepultadas, além, claro, de ser ponto de devoção por aqueles que já partiram deste mundo.

Piracicaba tem cemitérios centenários, reconhecidos ou não. O Cemitério da Saudade tem mais de 150 anos. Continua sendo motivo de devoção, de casa para felinos domésticos, de visitas dos “amigos do alheio” e também de ponto de visitação pela arte cemiterial que proporciona. Nele estão sepultadas personalidades importantes que trabalharam para a construção da sociedade local. Nele estão monumentos considerados verdadeiras obras de arte, as quais merecem nossa admiração e estudo. Não é à toa, que anos atrás foi encenada em plena meia-noite a peça “Vozes do Comurba” com grande sucesso. Hoje são sucesso as visitas noturnas ao cemitério, tornando claro que não se deve ter medo com os mortos e sim com os vivos. Essas visitas noturnas unem o inesperado com o temido e, em especial, com o assombroso, o qual é dominado em conjunto pelas dezenas de pessoas que visitam suas ruas com lanternas e sempre na expectativa do que virão pela frente.