Era uma noite fria. Sala lotada. Local: um dos prédios centenários da Unimep, Centro, hoje Instituto Piracicabano. O ano era 1988. Graduandos em comunicação social se acotovelaram numa sala que se tornou pequena para ouvir os estudos do folclore brasileiro. Era inverno. Era agosto, mês do folclore. A plateia ouvia silenciosamente as palavras de um senhor de estatura mediana, calvo. João Chiarini se apresentava na ocasião para estudantes de jornalismo e publicidade/propaganda. Talvez tenha sido esta uma de suas últimas (ou última) aparições públicas, já que Chiarini faleceu no mês seguinte, em 18 de setembro.

Foi um dos únicos contatos que mantive com tão impoluta personagem de Piracicaba. Irrequieto diriam uns. Controverso diriam outros. Comunista, apregoava ele com muito orgulho. Deixou amigos, deixou desafetos. Gerou admiradores. Plantou uma sementinha que agora gera sombra. Esta árvore que traz frutas e sombra é a Academia Piracicaba de Letras, criada em 11 de março de 1972, durante solenidade realizada na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, quando ainda funcionava na rua Dom Pedro II esquina com a rua Alferes José Caetano. Entre idas e vindas, sem local definido para funcionar, a Academia tinha – e ainda hoje tem – o objetivo de estimular a escrita e a leitura. O desafio hoje é criar leitores para obras que sejam “fast food” como as mídias digitais apregoam mundo afora. Difícil é ser erudito numa ferramenta digital em que dedilhamos com os polegares e recebemos informações sem qualquer tipo de filtro criterioso.

A Academia Piracicabana de Letras, ao contrário da Academia Brasileira, não possui imortais. São membro que gostam de prosa, poesia, literatura, história, jornalismo ... Não tomam o chá das cinco, muito menos recebem os jetons propagados durante as recentes posses de Fernanda Montenegro e Gilberto Gil. Seguem a estrutura primordial de propagar a escrita, renovar a leitura, reler para os mais jovens antigos escritos numa linguagem que atinja de crianças a adultos. A literatura mudou. A escrita mudou. Informa-se hoje mais pelo digital que no papel. Mas é bom lembrar que os pensamentos mais aprofundados ainda se encontrem na velha folha branca.