O povo brasileiro está indignado com a traição à pátria perpetrada pelo pré-candidato da extrema direita à presidência da República. Notícia publicada na coluna da jornalista Mônica Bergam, no jornal Folha de S. Paulo, mostra que o monitoramento de redes sociais realizado pela Ativa DataLab detectou 78% de postagens e comentários contrários ao presidente Donald Trump e ao pré-candidato Flávio Bolsonaro, após tratativas entre ambos (que envolveram ainda Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, neto do ditador João Figueiredo) e que resultaram, até o momento, em taxação de 25% sobre exportações brasileiras para os Estados Unidos, classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas e ameaças diretas ao pix.

Começo comentando sobre a classificação de PCC e CV como organizações terroristas. Esse tipo de providência do governo estadunidense em nada contribui para o combate ao crime organizado no Brasil. Trata-se, na verdade, de uma decisão que fornece ao governo Donald Trump pretextos para interferir nos assuntos internos do Brasil e até mesmo tentar uma ação militar direta, sem falar na autorização para que agentes da CIA (agência de inteligência dos Estados Unidos) realize operações secretas no nosso território.

O governo do presidente Lula vem combatendo o crime organizado e tomou a iniciativa de propor uma legislação nacional para viabilizar a cooperação direta entre a União, estados e municípios por meio de um sistema nacional de segurança pública. Ocorre que os maiores adversários da PEC da segurança no Congresso Nacional são os partidos de extrema direita que agora aplaudem a ida de Flávio Bolsonaro à Casa Branca e a pirotecnia do governo Trump em torno do PCC e do CV. Devemos lembrar que a operação contra os agentes financeiros do crime organizado na Faria Lima foi feita pelo governo federal em parceria com o Ministério Público de São Paulo, praticamente à revelia do governo de Tarcísio de Freitas, que tem e teve em seu governo auxiliares denunciados por ligações com o PCC.