A possibilidade de se aposentar antes da idade tradicional já é realidade para parte dos trabalhadores brasileiros — mas depende de critérios específicos que vão além do tempo de contribuição. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) reconhece situações em que o histórico profissional, especialmente em ambientes prejudiciais à saúde, altera o caminho até o benefício.
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Profissões de risco mudam o jogo
A chamada aposentadoria especial contempla segurados que atuaram sob exposição contínua a agentes nocivos, como ruído intenso, calor, substâncias químicas ou agentes biológicos. Nesses casos, a exigência de idade mínima pode ser reduzida para 55, 58 ou 60 anos, conforme o grau de risco da atividade exercida.
Para alcançar esse direito, é necessário comprovar entre 15, 20 ou 25 anos de trabalho nessas condições, além de cumprir a carência mínima de 180 contribuições. A regra mais branda, que permite aposentadoria aos 55 anos, é destinada a atividades de risco extremo, como mineração subterrânea em frente de produção.
Ainda assim, exercer determinada profissão não garante automaticamente o benefício. A análise é feita caso a caso, com base em documentos técnicos que comprovem a exposição permanente aos riscos — não sendo válida a exposição ocasional ou intermitente.
Documentação é decisiva no pedido
O processo para solicitar a aposentadoria especial exige organização. Entre os principais documentos estão o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que detalha as condições de trabalho, além de laudos técnicos, carteira de trabalho e comprovantes de contribuição.
O pedido pode ser realizado de forma digital, por meio do site ou aplicativo Meu INSS. Para quem já contribuía antes da Reforma da Previdência, ainda existem regras de transição que consideram um sistema de pontos, combinando tempo de contribuição e exposição aos agentes nocivos.
A aposentadoria, portanto, deixa de ser apenas uma questão de idade e passa a refletir as condições enfrentadas ao longo da vida profissional — especialmente para quem trabalhou sob pressão constante ou em ambientes que colocam a saúde em risco.