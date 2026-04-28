A chamada aposentadoria especial contempla segurados que atuaram sob exposição contínua a agentes nocivos, como ruído intenso, calor, substâncias químicas ou agentes biológicos. Nesses casos, a exigência de idade mínima pode ser reduzida para 55, 58 ou 60 anos, conforme o grau de risco da atividade exercida.

A possibilidade de se aposentar antes da idade tradicional já é realidade para parte dos trabalhadores brasileiros — mas depende de critérios específicos que vão além do tempo de contribuição. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) reconhece situações em que o histórico profissional, especialmente em ambientes prejudiciais à saúde, altera o caminho até o benefício.

Para alcançar esse direito, é necessário comprovar entre 15, 20 ou 25 anos de trabalho nessas condições, além de cumprir a carência mínima de 180 contribuições. A regra mais branda, que permite aposentadoria aos 55 anos, é destinada a atividades de risco extremo, como mineração subterrânea em frente de produção.

Ainda assim, exercer determinada profissão não garante automaticamente o benefício. A análise é feita caso a caso, com base em documentos técnicos que comprovem a exposição permanente aos riscos — não sendo válida a exposição ocasional ou intermitente.

Documentação é decisiva no pedido

O processo para solicitar a aposentadoria especial exige organização. Entre os principais documentos estão o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que detalha as condições de trabalho, além de laudos técnicos, carteira de trabalho e comprovantes de contribuição.