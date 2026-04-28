Piracicaba começou a semana com 248 vagas de emprego abertas em diferentes áreas do mercado de trabalho. As oportunidades incluem funções operacionais, técnicas e administrativas, com salários que podem chegar a R$ 5 mil, dependendo da qualificação exigida para o cargo.

Entre as funções com maior número de contratações estão auxiliar de limpeza para ambiente escolar, operador de máquinas, auxiliar de movimentação de carga e auxiliar técnico. O processo seletivo contempla candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.

Salários altos chamam atenção em vagas técnicas

Os maiores salários disponíveis no Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba estão concentrados em cargos especializados e técnicos. A remuneração mais alta é para desenhista projetista, com salário de R$ 5.000.