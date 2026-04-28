30 de abril de 2026
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EMPREGO

Piracicaba tem quase 250 vagas; salários chegam a R$ 5 mil

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA

Piracicaba começou a semana com 248 vagas de emprego abertas em diferentes áreas do mercado de trabalho. As oportunidades incluem funções operacionais, técnicas e administrativas, com salários que podem chegar a R$ 5 mil, dependendo da qualificação exigida para o cargo.

Entre as funções com maior número de contratações estão auxiliar de limpeza para ambiente escolar, operador de máquinas, auxiliar de movimentação de carga e auxiliar técnico. O processo seletivo contempla candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.

Salários altos chamam atenção em vagas técnicas

Os maiores salários disponíveis no Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba estão concentrados em cargos especializados e técnicos. A remuneração mais alta é para desenhista projetista, com salário de R$ 5.000.

Na sequência, aparecem oportunidades para eletricista automotivo, com pagamento de R$ 4.300, e mecânico diesel, cuja remuneração chega a R$ 4.235.

Além dessas áreas, o município também possui vagas ligadas à construção civil, manutenção industrial, transporte, logística e tecnologia.

Algumas oportunidades não exigem experiência

Apesar de muitas empresas solicitarem experiência mínima de seis meses registrada em carteira, algumas vagas estão abertas para quem busca o primeiro emprego.

Há oportunidades sem exigência de experiência prévia para funções como:

  • Auxiliar técnico
  • Auxiliar de manutenção
  • Auxiliar de movimentação de carga

Já em cargos técnicos e operacionais, é comum a exigência de CNH em categorias específicas, além de conhecimentos em ferramentas técnicas, pacote Office ou softwares como AutoCAD.

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Como participar do processo seletivo

Os interessados devem realizar a candidatura pelo Painel de Vagas disponibilizado pela Prefeitura de Piracicaba. As oportunidades permanecem disponíveis até o limite de encaminhamentos ou podem ser encerradas conforme decisão das empresas responsáveis pelas contratações.

A orientação é que os candidatos mantenham seus dados atualizados e verifiquem atentamente os requisitos exigidos para cada função antes do envio do currículo.

Atendimento também é presencial

O CAT (Centro de Apoio ao Trabalhador), ligado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, também oferece suporte presencial aos trabalhadores.

O atendimento ocorre no Centro Cívico, localizado na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, no Térreo 1.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones:

  • WhatsApp: (19) 3437-2221
  • Telefone fixo: (19) 3437-2222

Com vagas em diferentes setores e salários atrativos, Piracicaba amplia as oportunidades para trabalhadores que buscam recolocação profissional ou ingresso no mercado de trabalho em 2026.

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