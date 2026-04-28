A Prefeitura de Piracicaba deu mais um passo no processo de regularização fundiária do núcleo Vera Cruz. A Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária protocolou em cartório a documentação necessária para garantir a escritura definitiva de 99 imóveis da região, aproximando dezenas de famílias da conquista legal da moradia própria.

A medida integra o maior programa de regularização fundiária já executado no município, iniciativa que vem acelerando processos históricos e ampliando o acesso à segurança jurídica habitacional em diferentes bairros da cidade.

Programa já alcança milhares de moradores

Atualmente, o projeto municipal de regularização beneficia mais de 3.500 famílias distribuídas em 37 núcleos urbanos de Piracicaba, impactando cerca de 11,2 mil pessoas. A proposta busca assegurar estabilidade, valorização patrimonial e acesso formal à documentação dos imóveis.