“Cuidar das pessoas também é olhar com atenção para a comunidade e apoiar instituições que realizam um trabalho tão essencial. Essa doação representa o nosso compromisso com a solidariedade e com a promoção da dignidade”.

Foi com esta declaração que o presidente da Unimed Piracicaba, Carlos Joussef, doou mais de 1.500 peças de enxoval para duas instituições sociais do município: o Lar Betel e a Aliança da Misericórdia. A entrega aconteceu no Centro Administrativo da Cooperativa.

Representando as entidades beneficiadas, participaram do momento Luiz Adalberto dos Santos e Mayara Oliveira, que ressaltaram a relevância da iniciativa para o fortalecimento das atividades desenvolvidas.

O Lar Betel atende atualmente 88 idosos, oferecendo cuidado integral e acolhimento, enquanto a Aliança da Misericórdia assiste cerca de 70 pessoas, entre adultos e idosos, em situação de vulnerabilidade social. A doação contribuirá diretamente para a melhoria das condições de atendimento e conforto dos assistidos.

Para Luiz Adalberto dos Santos, a parceria é fundamental. “Receber esse apoio faz toda a diferença para a nossa instituição. Cada item doado representa mais conforto e dignidade para os nossos idosos, que tanto precisam de cuidado e atenção”, afirmou.

Já Mayara Oliveira destacou o impacto social da ação. “Esse gesto demonstra sensibilidade e compromisso com o próximo. A doação vem ao encontro das nossas necessidades e contribui diretamente para o acolhimento das pessoas que atendemos diariamente”, ressaltou.