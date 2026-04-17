Com o objetivo de mudar o atual cenário, o professor compõe um grupo de pesquisadores de universidades públicas contrários à legalidade de abate deste animal no Brasil. Além dele, há pesquisadores renomados, cada um contribuindo com sua área, como bem-estar animal, questões jurídicas, questões sanitárias, patrimônio genético, aspectos culturais e muitos outros. Veja, abaixo, os principais trechos da entrevista:

A divulgação de dados pelo portal World Population Review, que afirma haver 730 mil jumentos no Brasil, quase dez vezes maior que o número de 78 mil animais calculados em 2025, foi contestada por cientistas e especialistas de áreas da agroeconomia e medicina veterinária no Brasil, dentre os quais o senhor. Gostaria que explicasse essa questão, por favor... Infelizmente não existe informação confiável sobre a quantidade de animais existentes no Brasil. O IBGE realiza dois levantamentos com relação à quantidade de animais no Brasil: o Censo Agropecuário e a Pesquisa Pecuária Municipal (PPM). São levantamentos muito bons para animais como bovinos, suínos e outros produzidos em propriedades agropecuárias visitadas pela equipe do IBGE e exclusivamente para comercialização. No caso de jumentos, há jumentos que não se enquadram nessa categoria. Ninguém tem um boi no quintal de casa, mas, pelo interior do Brasil, muitos possuem um jumento em casa. A maior parte dos jumentos não é criada para comercialização e ficam em propriedades que não se enquadram nos critérios para visita do IBGE, além dos animais que se encontram abandonados. Desta forma, os dados do Censo, para os jumentos, tendem a ser subestimados. O outro levantamento do IBGE, a PPM, não coleta mais dados sobre jumentos desde 2013. Já os dados apresentados no World Population Review foram obtidos junto à FAO e, ao contrário do IBGE, são superestimados, como será explicado a seguir. Portanto, não podem ser comparados: os 730 mil foram calculados de uma forma completamente diferente dos 78 mil citados. Quando muito, pode-se comparar a evolução dos números, ao longo do tempo, de uma mesma instituição para tentar inferir o que ocorre. A FAO não realiza levantamentos, censos, ao contrário do que o IBGE faz. No caso específico dos jumentos, a FAO se baseia em informações do IBGE referentes à Pesquisa Pecuária Municipal (que não é um censo, mas estimativas subjetivas de informantes locais, portanto sujeita a erros) publicados até 2013. Depois dessa data, a FAO faz estimativas com base em modelos estatísticos (no plural, pois utiliza não um, mas uma combinação de modelos realizada através de machine leaning). A modelagem estatística possui características que tornam difícil a aplicação no caso de jumentos. A modelagem busca apresentar resultados que tenham coerência regional (ou seja, busca evolução da população de jumentos que se aproxime da observada, por exemplo, com equinos), realiza procedimentos para suavizar a trajetória (sem quedas ou saltos bruscos) e realiza uma extrapolação da tendência de crescimento (ou decréscimo). Ou seja, a modelagem não irá refletir a realidade quando há aumentos ou reduções da população em grande quantidade e concentrada em curto período, exatamente o que ocorreu com os jumentos. Assim, desconsidera o que podemos chamar de choque estrutural ocorrido com a entrada da China com grande intensidade no mercado, desencadeando o crescimento no abate de jumentos em proporções nunca vistas anteriormente e não previstas no modelo da FAO. Em suma, a modelagem utilizada pela FAO é correta para minimizar erro estatístico, gera estimativas tecnicamente robustas, mas inconsistentes com a realidade pois ignora restrições biológicas, econômicas, sociais e mudanças estruturais. Desta forma, é correto supor a ocorrência de viés na estimativa, superestimando o número de jumentos. Não são estimativas confiáveis para uso de políticas e para tomada de decisões. Por isso, falar que a população de jumentos é dez vezes maior do que era estimado não se sustenta com a realidade, chega a ser irresponsável utilizar dados com tantas distorções.

Por que, na sua opinião, há um “sumiço” desta raça no Brasil? Há duas razões. Uma, que podemos considerar como natural, decorre da substituição de animais de serviço por máquinas. A perda do uso econômico provoca redução do número de animais, da mesma forma como diminui o número de cavalos após a Primeira Guerra Mundial e o crescimento do uso de veículos motorizados. A segunda razão, e que causa grande preocupação, foi a surgimento de forte demanda para exportação de pele de jumentos para China, onde é matéria prima de um produto de medicina tradicional, uma gelatina chamada de ejiao. Essa busca pela obtenção da pele desencadeou busca por jumentos para abate sem que exista uma cadeia produtiva. São capturados animais nas mais diversas condições, sem maior controle, inclusive fruto de roubos.