Moradores do bairro 1º de Maio procuraram a redação do JP para relatar as condições da Avenida Laudelina Cotrim de Castro. De acordo com os relatos, há buracos ao longo da via, o que tem dificultado a passagem de veículos. Motoristas afirmam que, em alguns pontos, é necessário reduzir a velocidade ou desviar para evitar danos. Em trechos mais afetados, os condutores relatam que precisam utilizar parte da faixa contrária para seguir pela via.

Os moradores informam que a avenida é de mão dupla, o que aumenta a dificuldade no trânsito, principalmente quando há fluxo nos dois sentidos ao mesmo tempo. Segundo eles, a situação exige atenção redobrada e pode gerar retenções em determinados horários do dia.

Relatos apontam ainda que motociclistas e ciclistas também enfrentam dificuldades ao trafegar pelo local, devido às irregularidades no asfalto. A via é utilizada diariamente por moradores do bairro e por motoristas que passam pela região, o que amplia o impacto das condições da pavimentação.