Moradores do bairro 1º de Maio procuraram a redação do JP para relatar as condições da Avenida Laudelina Cotrim de Castro. De acordo com os relatos, há buracos ao longo da via, o que tem dificultado a passagem de veículos. Motoristas afirmam que, em alguns pontos, é necessário reduzir a velocidade ou desviar para evitar danos. Em trechos mais afetados, os condutores relatam que precisam utilizar parte da faixa contrária para seguir pela via.
Os moradores informam que a avenida é de mão dupla, o que aumenta a dificuldade no trânsito, principalmente quando há fluxo nos dois sentidos ao mesmo tempo. Segundo eles, a situação exige atenção redobrada e pode gerar retenções em determinados horários do dia.
Relatos apontam ainda que motociclistas e ciclistas também enfrentam dificuldades ao trafegar pelo local, devido às irregularidades no asfalto. A via é utilizada diariamente por moradores do bairro e por motoristas que passam pela região, o que amplia o impacto das condições da pavimentação.
Os moradores solicitam a realização de serviços de manutenção, como tapa-buracos, para melhorar as condições de tráfego. Até o momento, não há informações sobre prazo para intervenções no trecho mencionado.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "O Semae Piracicaba informa que no local foi realizado reparo de rede de esgoto com previsão de ser finalizado hoje, 17/04, pela empresa Mirante. A recolocação da camada asfáltica está na programação e deve ser realizada até 22/04. Já a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos informou que executou serviços de tapa-buraco no dia 06/04".