Sra. Benedicta Pedroso

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Pedroso e da Sra. Maria Jose Pedroso; deixa os filhos: Angela Maria da Silva; Rosangela Aparecida da Silva, casada com o Sr. Marcelo Godoy; Raquel Andrea da Silva; Adilson Donizete da Silva e Jose Anisio da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Braulina Pereira de Souza

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Manoel Gonçalves Pereira e da Sra. Simplicia Gonçalves Pereira, era viúva do Sr. Anisio Praxedes de Souza; deixa os filhos: Sebastião Pereira de Souza, casado com a Sra. Aparecida Basaglia Souza; Doralice Pereira de Souza, viúva do Sr. Camilo; Clarice Pereira Muller, casada com o Sr. Jose Paulo Muller; Maria Cleonice Pereira de Souza, viúva do Sr. Jair Gonçalves; Cleusa Pereira de Souza Claudino, viúva do Sr. Osvaldo Souza Claudino; Cleomar Pereira de Souza, casada com o Sr. Merisvaldo Sergio Cardoso; Claudia Pereira de Souza; Edilson Praxedes de Souza, falecido e Ademir Pereira de Souza, falecido. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, irmã, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Dina Aparecida Sssis Cosentino

Faleceu dia 06/04/2026 na cidade de Piracicaba, 83 anos de idade e era viúva do Sr. Ruy Marcos Silveira Cosentino. Era filha do Sr. Oscarlino Assis e da Sra. Haidee Coelho Assis, falecidos. Deixa os filhos: Alexandre Assis Cosentino casado com Danieli Abes João Cosentino, Sonia Assis Cosentino, Rui Marcos Assis Cosentino casado com Juliana Garavello do Amaral Cosentino, Thais Assis Cosentino casada com Fabricio Marx Mencone. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/04/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 05, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.