Sra. Benedicta Pedroso
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Pedroso e da Sra. Maria Jose Pedroso; deixa os filhos: Angela Maria da Silva; Rosangela Aparecida da Silva, casada com o Sr. Marcelo Godoy; Raquel Andrea da Silva; Adilson Donizete da Silva e Jose Anisio da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Braulina Pereira de Souza
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Manoel Gonçalves Pereira e da Sra. Simplicia Gonçalves Pereira, era viúva do Sr. Anisio Praxedes de Souza; deixa os filhos: Sebastião Pereira de Souza, casado com a Sra. Aparecida Basaglia Souza; Doralice Pereira de Souza, viúva do Sr. Camilo; Clarice Pereira Muller, casada com o Sr. Jose Paulo Muller; Maria Cleonice Pereira de Souza, viúva do Sr. Jair Gonçalves; Cleusa Pereira de Souza Claudino, viúva do Sr. Osvaldo Souza Claudino; Cleomar Pereira de Souza, casada com o Sr. Merisvaldo Sergio Cardoso; Claudia Pereira de Souza; Edilson Praxedes de Souza, falecido e Ademir Pereira de Souza, falecido. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, irmã, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Dina Aparecida Sssis Cosentino
Faleceu dia 06/04/2026 na cidade de Piracicaba, 83 anos de idade e era viúva do Sr. Ruy Marcos Silveira Cosentino. Era filha do Sr. Oscarlino Assis e da Sra. Haidee Coelho Assis, falecidos. Deixa os filhos: Alexandre Assis Cosentino casado com Danieli Abes João Cosentino, Sonia Assis Cosentino, Rui Marcos Assis Cosentino casado com Juliana Garavello do Amaral Cosentino, Thais Assis Cosentino casada com Fabricio Marx Mencone. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/04/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 05, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Darci Modena
Faleceu dia 07/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Mailde Martins do Amaral Modena. Era filho do Sr. Antonio Modena e da Sra. Lidia Ferreira Modena, falecidos. Deixa os filhos: Ronaldo Jorge Modena e Rodrigo Donizete Modena. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Jovem - Giovana Bragaia Gomes
Faleceu dia 06/04/2026 na cidade de Piracicaba, 19 anos de idade e era filha do Sr. Dorival Gomes e da Sra. Maria de Lurdes Bragaia Gomes. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/04/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Ivan Ribeiro Paz
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 60 anos, filho dos finados Sr. Dinarte Ribeiro Paz e da Sra. Lidia Ribeiro Paz, era casado com a Sra. Neuzildes Bezerra da Silva Paz; deixa os filhos: Ismael e Priscila. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Luiza de Melo Dezen
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Pedro Euclides de Melo e da Sra. Edulina Fedrigo de Melo, era casada com o Sr. João Rubens Dezen; deixa as filhas: Maria Isabel Dezen Possignolo, casada com o Sr. Antonio Carlos Possignolo; Marlene Aparecida Dezen Bortoletto, casada com o Sr. Luiz Antonio Bortoletto e Edilaine Renata Dezen, casada com o Sr. Weverton Menochelli. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Raimundo Pedro de Oliveira
Faleceu ontem, na cidade de Capivari / SP, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Bertulino Jordão de Oliveira e da Sra. Antonia Rodrigues, era viúvo da Sra. Maria de Lourdes da Silva Oliveira; deixa as filhas: Raquel da Silva Oliveira Rubia; Rosilene da Silva Oliveira e Jesibel de Oliveira Freitas. Deixa netos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para Cemitério Municipal da Cidade de Rio das Pedras / SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.