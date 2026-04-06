Amanda Alves da Costa

Faleceu dia 04/04/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 28 anos de idade e era casada com o Sr. Pedro Lopes de Assis. E era filha do Sr. Antonio Marcos da Costa e da Sra. Lucia Lucilha de Oliveira Costa. Deixa os filhos: Enzo Gabriel Lopes da Costa e Eliza Lopes da Costa. Deixa familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba. O sepultamento ocorreu dia 06/04/2026 as 16:00hs no Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Amaro Oscar de Oliveira

Faleceu dia 06/04/2026 na cidade de Piracicaba, 81 anos de idade e era viúvo da Sra. Luzinete Resende de Oliveira. Era filho do Sr. Joel Oscar de Oliveira e da Sra. Maria José Fernandes de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Amaro Cesar Resende de Oliveira casado com Daniela Renata Marizza de Oliveira, Michel Fernandes Resende de Oliveira casado com Alice Daiana da Silva. Deixa 03 netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Antônio Pedro Carvalho

Faleceu dia 05/04/2026 na cidade de Piracicaba, 86 anos de idade e era viúvo da Sra. Celina Pacheco Carvalho. Era filho do Sr. Antonio Pinto Carvalho e da Sra. Helena Lopes Carvalho, falecidos. Deixa a filha: Valéria Pacheco Carvalho Saenz casada com Rogério Vecchiato Saenz. Deixa a neta: Lais Carvalho Saenz, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/04/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.