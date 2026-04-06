Amanda Alves da Costa
Faleceu dia 04/04/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 28 anos de idade e era casada com o Sr. Pedro Lopes de Assis. E era filha do Sr. Antonio Marcos da Costa e da Sra. Lucia Lucilha de Oliveira Costa. Deixa os filhos: Enzo Gabriel Lopes da Costa e Eliza Lopes da Costa. Deixa familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba. O sepultamento ocorreu dia 06/04/2026 as 16:00hs no Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Amaro Oscar de Oliveira
Faleceu dia 06/04/2026 na cidade de Piracicaba, 81 anos de idade e era viúvo da Sra. Luzinete Resende de Oliveira. Era filho do Sr. Joel Oscar de Oliveira e da Sra. Maria José Fernandes de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Amaro Cesar Resende de Oliveira casado com Daniela Renata Marizza de Oliveira, Michel Fernandes Resende de Oliveira casado com Alice Daiana da Silva. Deixa 03 netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Antônio Pedro Carvalho
Faleceu dia 05/04/2026 na cidade de Piracicaba, 86 anos de idade e era viúvo da Sra. Celina Pacheco Carvalho. Era filho do Sr. Antonio Pinto Carvalho e da Sra. Helena Lopes Carvalho, falecidos. Deixa a filha: Valéria Pacheco Carvalho Saenz casada com Rogério Vecchiato Saenz. Deixa a neta: Lais Carvalho Saenz, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/04/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Antonio Fernandes Mendes de Araujo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 43 anos, filho do Sr. Fernando Gomes de Araujo e da Sra. Maria da Guia Mendes de Araujo, era casado com a Sra. Daiane Cristina da Silva; deixa os filhos: Bruno Fernandes da Silva Araujo, casado com a Sra. Lirian Pereira; Rafaela Cristina da Silva Araujo; Emanuelle Cristina da Silva Araujo e Maria Valentiana da Silva Araujo. Deixa o neto Bernardo José, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Camila de Almeida
Faleceu dia 02/04/2026, nesta cidade, contava 43 anos, filha do Sr. Valdir Aparecido de Almeida, falecido e da Sra. Eliete Maria Aguiar de Oliveira Almeida, era casada com o Sr. Jair Rodrigues; deixa os filhos: Maria Helena de Almeida Nogueira, casada com Bruno Nunes Ferreira; Tayna Almeida, casada com Lilian Cristina e Luis Carlos de Almeida. Deixa as irmãs: Daniela de Almeida e Graziela de Almeida, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, às 10h30 no Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr Francisco Geraldo de Oliveira
Faleceu dia 05/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 68 anos de idade e era viúvo da Sra. Leidjane Barbosa de Oliveira. Era filho do Sr. Orlando de Oliveira e da Sra. Catharina da Cruz Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Pamela Francine Barbosa de Oliveira casada com Willian de Almeida Farias, Karina Barbosa de Oliveira casada com Jairo Martins de Andrade, Francisco Geraldo de Oliveira Junior, Ruti Cristina de Oliveira Baboni, falecida. Deixa 10 netos, 1 bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/04/2026 as 10:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Carlos Franco Barbosa
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Antonio Franco Barbosa Filho e da Sra. Maria Rodrigues Barbosa, era casado com a Sra Cinira Ferraz Barbosa; deixa os filhos: Fabio Luis Barbosa, casado com a Sra. Aparecida Moreira Andrade Barbosa; Suseleine Cristina Barbosa Silvestre, casada com o Sr. Marcio Cesar Silvestre; Carlos Alberto Barbosa, falecido, deixando viúva a Sra. Marcia Rodrigues Neri e Leo Augusto Barbosa. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório do Crematorio Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr José Adilson Broio
Faleceu dia 05/04/2026 na cidade de Piracicaba, 72 anos de idade e era casado com a Sra. Sandra Aparecida Moretti Broio. Era filho do Sr. Orestes Broio e da Sra. Thereza Meneghel Broio, falecidos. Deixa os filhos: Marcos Jordão Broggio casado com Karina Rodrigues da Silva Broggio; Diego Moretti Broio casado com Larissa Novello; Maximiliano Veiga Broio. Deixa 04 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/04/2026 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 05, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Lucas Fernando Pandolpho
Faleceu dia 04/04/2026, nesta cidade, contava 31 anos, filho do Sr. Gerson Luiz Pandolpho e da Sra. Maria Etelvina Dias Ferraz Pandolpho. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 11h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luiz Benedito Ribeiro
Faleceu anteontem, na cidade de Araras/SP, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Francisco Benedito Ribeiro e da Sra. Maria Aparecida Ribeiro, era casado com a Sra. Leonor Ribeiro; deixa as filhas: Lucelia Aparecida Ribeiro Clemente, casada com o Sr. Edson José Clemente; Lucilene Regina Ribeiro; Lucimara Cristina Ribeiro Fideles, casada com o Sr. Josias Marcos Fideles e Leila Fernanda Ribeiro. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Marcio Rogerio Bortolazzo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 46 anos, filho do Sr. Antonio Milton Bortolazzo, falecido e da Sra. Catarina Teresa Sabadin Bortolazzo. Deixa a irmã: Andrea Fernanda Bortolazzo Duarte, casada com o Sr. Rodrigo José Duarte, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Orlando Vitoria
Faleceu dia 06/04/2026 na cidade de Piracicaba, 82 anos de idade e era casado com a Sra. Anedir Conceição Rossi Vitoria. Era filho do Sr. Manoel Vitoria e da Sra. Benedita Ferreira, falecidos. Deixa os filhos: Paulo Sergio Vitoria casado com Luciana Travaine Vitoria, Angela Vitoria Bacchim casada com Emerson de Jesus Bacchim, Juliana Vitoria casada com Cleyver José Rossi. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Menina: Sarah Simplicio de Souza Gomes
Faleceu dia 04/04/2026, nesta cidade, filha do Sr. Guilherme Simplicio de Lima Gomes e da Sra. Mariana Caroline de Souza. Deixa demais familiares.Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Teresinha Davina Isidoro Elesbão
Faleceu ontem nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Lourenço Isidoro e Davina da Conceição, era viúva do Sr. Gabriel Elesbão; deixa os filhos: Wagner Gabriel Elesbão, casado com a Sra. Lidia Rodrigues; Vanessa Cristina Elesbão Eugenio, casada com o Sr. Osmir Benedito Eugenio e Veridiana Aparecida Elesbão, falecida. Deixa netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Crematorio Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Valter Lopes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Antonio Lopes e da Sra. Palmira Egydio, era casado com a Sra. Maria Luiza Ferreira Lopes; deixa os filhos: Valter Lopes Junior; Polyana Roberta Lopes Potequi, casada com o Sr. Alessandre Potequi e Gustavo Henrique Lopes. Deixa os netos Ana Julia, Victor, os bisnetos Kauã, Mavie, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jovem: William Fernando Ventura
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 31 anos, filho do Sr. Jurandir Ventura e da Sra. Jilvana Cardoso da Silva Ventura, falecida; deixa os irmãos: Nathalia Ventura; Fernanda Ventura, casada com o Sr. Jefferson Willian Barbosa e Juliana Ventura. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "D" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.