Sr. Djalma Silva Matos

Faleceu dia 03/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era casado com a Sra. Isabel Aparecida Cariolato. Era filho do Sr. Jose Honório de Matos e da Sra. Nilza Silva Matos, falecidos. Deixa os filhos: Luis Carlos Silva Matos e Washington Luis Silva Matos. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 03/04/2026 no Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, saindo a urna mortuária e seguindo em auto fúnebre para o Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Jose Milton Ribeiro Luz

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Jose Ribeiro Luz e da Sra. Alvina Alves Correia, era casado com a Sra. Marluci Lourenço da Silva, deixa familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais

Sr. Lourival Gonçalves Correia

Faleceu dia 02/04/2026, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. José Gonçalves Correia e da Sra. Cidália Gomes de Jesus; deixa os filhos: Edna Sampaio Correia Santos; Wesley Goulart Sampaio Correia; Gledson Sampaio Correia; Soraia Santos Correia e Ubirai Santos Correia. Deixa netos, demais familiares e amigos. Sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.