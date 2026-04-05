Sr. Djalma Silva Matos
Faleceu dia 03/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era casado com a Sra. Isabel Aparecida Cariolato. Era filho do Sr. Jose Honório de Matos e da Sra. Nilza Silva Matos, falecidos. Deixa os filhos: Luis Carlos Silva Matos e Washington Luis Silva Matos. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 03/04/2026 no Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, saindo a urna mortuária e seguindo em auto fúnebre para o Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Milton Ribeiro Luz
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Jose Ribeiro Luz e da Sra. Alvina Alves Correia, era casado com a Sra. Marluci Lourenço da Silva, deixa familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais
Sr. Lourival Gonçalves Correia
Faleceu dia 02/04/2026, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. José Gonçalves Correia e da Sra. Cidália Gomes de Jesus; deixa os filhos: Edna Sampaio Correia Santos; Wesley Goulart Sampaio Correia; Gledson Sampaio Correia; Soraia Santos Correia e Ubirai Santos Correia. Deixa netos, demais familiares e amigos. Sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luiz Turrioni
Faleceu dia 02/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era casado com a Sra. Sueli Morali Turrioni. Era filho do Sr. Dorival Turrioni e da Sra. Casturina Ferreira Turrioni, falecidos. Deixa os filhos: Cesar Turrioni casado com Luzia Geraldini Turrioni, Fernanda Turrioni Costa casada com Clauberto de Oliveira Costa, Alexandre Morali Turrioni casado com Mariana Simionato Turrioni. Deixa netos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 03/04/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, a partir das 08:00hs até as 14:00hs, em seguida ocorreu a Cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Luzia Alves Cardoso
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. José Francisco Barbosa e da Sra. Maria Cardoso Barbosa, era viúva do Sr. Davids Alves Cardoso; deixa os filhos: Moisés Alves Cardoso; Geremias Alves Cardoso; Antonio Luiz Alves Cardoso, falecido e Daniel Alves Cardoso, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Christina de Napoli Baptista
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 103 anos, filha dos finados Sr. Sebastião de Napoli e da Sra. Albertina de Napoli, era viúva do Sr. Antonio Euphrasio Baptista; deixa os filhos: Antonio José Baptista, casado com a Sra. Denise de Almeida Leme Baptista e Maria de Fatima Baptista, falecida. Deixa o neto Bruno Baptista, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, às 10h00 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Valter Ribeiro Sena
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Cândido Ribeiro Sena e da Sra. Homera Antunes Guimarães; deixa os filhos: Hildebrando Anderson Ribeiro Sena, casado com a Sra. Silmara Machado Sena; Fabíola Ribeiro Sena Magalhães, casada com o Sr. André Ramos Magalhães e Danubia Ribeiro Sena. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Vania Rodrigues Alves De Olival
Faleceu na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade e era casado com o Sr. Antonio Sérgio Alves de Olival. Era filha do Sr. Celso Rodrigues e da Sra. Lucia Pestilo Rodrigues, falecidos. Deixa os filhos: Petty Rodrigues Alves de Olival, Ketty Rodrigues Alves de Olival (falecida), Rafael Rodrigues Alves de Olival casado com Ligia Prezzoto de Olival e Sergio Rodrigues Alves de Olival casado com Raisa Funes Collegari. Deixa netos, bisnetas, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 03/04/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda, a partir das 09:00hs até as 10:15hs, em seguida ocorreu a Cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Vicente Doroteia dos Santos
Faleceu anteontem nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Evangelino Rosa da Silva e da Sra. Antonia Lucia dos Santos, era casado com a Sra. Rosalina Pinto dos Santos, deixa os filhos: Lenilda Aparecida Santos de Assis; Simavero Doroteia dos Santos; Vandro Doroteia dos Santos; Zilda dos Santos; Antero dos Santos; Romeu dos Santos; Vanda dos Santos; Geralda dos Santos; Agnalda dos Santos e Vanusa dos Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.