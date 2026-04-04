06 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
BRASILEIRO

XV de Piracicaba x Nova Iguaçu; ASSISTA AQUI AO VIVO

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Mariana Kasten
A estreia será às 18h, diante do Nova Iguaçu, no Estádio Barão da Serra Negra
A estreia será às 18h, diante do Nova Iguaçu, no Estádio Barão da Serra Negra

O XV de Piracicaba inicia neste sábado (4) sua caminhada na Série D do Campeonato Brasileiro em meio a um cenário de incertezas fora de campo. A estreia será às 18h, diante do Nova Iguaçu, no Estádio Barão da Serra Negra, marcando o início da principal competição nacional do clube na temporada.

A preparação para o confronto começou na última segunda-feira (30), quando o elenco se reapresentou e passou a focar totalmente na disputa nacional, deixando momentaneamente o Paulistão A2 em segundo plano. Os trabalhos incluíram atividades físicas e treinamentos no gramado, já direcionados ao duelo de abertura pelo Grupo A14, que ainda conta com equipes como Maricá, Sampaio Corrêa, Noroeste e Velo Clube.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários