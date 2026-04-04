O XV de Piracicaba inicia neste sábado (4) sua caminhada na Série D do Campeonato Brasileiro em meio a um cenário de incertezas fora de campo. A estreia será às 18h, diante do Nova Iguaçu, no Estádio Barão da Serra Negra, marcando o início da principal competição nacional do clube na temporada.

A preparação para o confronto começou na última segunda-feira (30), quando o elenco se reapresentou e passou a focar totalmente na disputa nacional, deixando momentaneamente o Paulistão A2 em segundo plano. Os trabalhos incluíram atividades físicas e treinamentos no gramado, já direcionados ao duelo de abertura pelo Grupo A14, que ainda conta com equipes como Maricá, Sampaio Corrêa, Noroeste e Velo Clube.