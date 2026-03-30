SRA. ANA LENI MACHADO ZANUZZI faleceu dia 29/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Zanuzzi. Era filha do Sr. Augusto Ananias Machado e da Sra. Georgina dos Santos, falecidos. Deixa as filhas: Sandra Aparecida Zanuzzi Romão casada com José Geraldo Kristensen Romão, Adriana Aparecida Zanuzzi Braga casada com Rene Antonio Braga, Andrea Aparecida Zanuzzi de Lima casada com Moacir Henrique Angelo de Lima. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/03/2026 às 15h30, saindo a urna do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala-D, seguindo para a referida da necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. ANTONIO BETIOL faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Betiol e da Sra. Izaira Gaverio Betiol, era casado com a Sra. Deinha Maria Pereira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h do Velório Memorial São Pedro, sala “01”, para o Cemitério Parque São Pedro da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO CARLOS CARDOSO faleceu dia 29/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era casado com a Sra. Andrelina Soares Barbosa Cardoso. Era filho do Sr. Geraldo Cardoso e da Sra. Teresinha Montanari Cardoso, falecidos. Deixa os filhos: Luciana Aparecida Cardoso casada com Flavio Marcel Mendes, Kleber Eduardo Cardoso casado com Gisele Pinto Ferreira Cardoso, Daiana Roberta Cardoso. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/03/2026 as 14h, saindo a urna do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.