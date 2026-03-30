SRA. ANA LENI MACHADO ZANUZZI faleceu dia 29/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Zanuzzi. Era filha do Sr. Augusto Ananias Machado e da Sra. Georgina dos Santos, falecidos. Deixa as filhas: Sandra Aparecida Zanuzzi Romão casada com José Geraldo Kristensen Romão, Adriana Aparecida Zanuzzi Braga casada com Rene Antonio Braga, Andrea Aparecida Zanuzzi de Lima casada com Moacir Henrique Angelo de Lima. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/03/2026 às 15h30, saindo a urna do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala-D, seguindo para a referida da necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ANTONIO BETIOL faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Betiol e da Sra. Izaira Gaverio Betiol, era casado com a Sra. Deinha Maria Pereira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h do Velório Memorial São Pedro, sala “01”, para o Cemitério Parque São Pedro da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ANTONIO CARLOS CARDOSO faleceu dia 29/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era casado com a Sra. Andrelina Soares Barbosa Cardoso. Era filho do Sr. Geraldo Cardoso e da Sra. Teresinha Montanari Cardoso, falecidos. Deixa os filhos: Luciana Aparecida Cardoso casada com Flavio Marcel Mendes, Kleber Eduardo Cardoso casado com Gisele Pinto Ferreira Cardoso, Daiana Roberta Cardoso. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/03/2026 as 14h, saindo a urna do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. APARECIDA MATSUYAMA faleceu dia 28/03/2026, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Yocio Kavacetsu e da Sra. Yochico Kavacetsu, era casada com o Sr. Hiroshi Matsuyama; deixa os filhos: Denise Matsuyama, casada com o Sr. Renato Rosa; Edson Matsuyama, falecido e Sergio Matsuyama, falecido. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 9h às 11h45 na sala “Diamante” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 12h para a realização do Momento de Memórias no “Salão Nobre” do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ARMANDO BELINI faleceu ontem, na cidade de Araras/SP, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Luiz Belini e da Sra. Clementina Bonami Belini, era casado com a Sra. Cleuza Regina Panserini Belini; deixa os filhos: Flavio Belini, casado com a Sra. Luciana Ferreira de Almeida; Reginaldo Belini; Leandro Belini, casado com a Sra. Maria de Fatima Santos e Luciana Augusta Belini Belin, falecida. Deixa os netos: Andre e Jonathas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ALCEU BASSO faleceu dia 29/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 96 anos de idade e era casado com a Sra. Elide Apparecida Bastos Basso, era filho do Sr. João Basso e da Sra. Maria Marozzi, falecidos. Deixa os filhos: Cleide Cristina Bastos Basso do Prado casada com Helio do Prado, Cleize Cristina Bastos Basso Augusti casada Donizeti Tadeu Augusti, Luciane Aparecida Bastos Basso Calvi casada com Mauricio Reginaldo Calvi, Juliane Aparecida Bastos Basso Fazenaro casada com João Carlos Fazenaro. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/03/2026 às 15h, saindo a urna do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala-A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. BENEDITA PEDREIRA BARROSO faleceu dia 30/03/2026 na cidade de Piracicaba, 98 anos de idade e era viúva do Sr. Erminio Gonçalves Barroso. Era filha do Sr. Inocencio Pedreira Sobrinho e da Sra. Guilhermina Bello Pedreira, falecidos. Deixa os filhos: Sandra, Adalberto e Luiz Roberto (falecido). Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 9h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Tupi, seguindo para o Cemitério Campo da Ressurreição de Santa Barbara d’Oeste. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. CARMEN NATALE FERNANDES FERRAZZO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. José Fernandes e da Sra. Thereza Carone, era viúva do Sr. Elydio Ferrazzo; deixa os filhos: Marcos Elidio Fernandes Ferrazzo, casado com a Sra. Rosemary Rondan Ferrazzo; Marcia Viviane Fernandes Ferrazzo Liva, casada com o Sr. Hugo Liva Junior e Marcelo Fernandes Ferrazzo, casado com a Sra. Daniela Marafon Rodrigues Ferrazzo. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 8h às 12h na sala “Safira” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 12h15 para a realização do Momento de Memórias no “Salão Nobre” do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. CLAUDINEI ALVES faleceu ontem, nesta cidade, contava 54 anos, filho dos finados Sr. Juvelino Alves e da Sra. Victalina Gomes Alves. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 09h00 do Velório Municipal de São Pedro, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade, na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. DIVINA DOS SANTOS faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Manoel Cecilio dos Santos e da Sra. Magdalena Rosa de Jesus. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. EDUVIGES DUARTE DA SILVA faleceu dia 29/03/2026 na cidade de Rio Claro, aos 82 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Carlos Lemos. Era filha do Sr. Pedro Caetano da Silva e da Sra. Isabel Duarte da Silva, falecidos. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento ocorreu dia 29/03/2026 as 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. GISELE ALBERTI COIMBRA faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filha do Sr. Luiz de Almeida Coimbra, falecido e da Sra. Luizete Alberti Coimbra, era casada com o Sr. Milton Linhares Junior; deixa as filhas: Gabriela Coimbra Schmidt e Tatiana Coimbra Schmidt Tuppy, casada com o Sr. Daniel Schmidt Tuppy. Deixa as netas: Valentina e Ana Luiza, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 11h às 17h na sala “Diamante” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. IGNES SOUZA ANGELO faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Laudelino Ribeiro de Souza e da Sra. Almerinda Soares de Souza, era viúva do Sr. Antonio Francisco de Angelo; deixa as filhas: Erica Souza De Angelo; Grasiela De Angelo Cominato, casada com o Sr. Marcelo Cominato e Mariela De Angelo Nardelli, casada com o Sr. Fabio Alexandre Nardelli. Deixa os netos: Gabriel e Mainá, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JAIME COELHO NOLETO faleceu dia 28/03/2026, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Raimundo Coelho Noleto e da Sra. Dulce Lima Noleto. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala “01” para o Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSE EUCLIDES VICENTIM faleceu dia 29/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era filho do Sr. José Vicentim Filho e da Sra. Ines Gandelin. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/03/2026 às 10h, saindo a urna do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. JOSEPHINA CLAUDIO VITI faleceu dia 28/03/2026, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. João Claudio e da Sra. Carolina Marin Claudio, era viúvo da Sra. Aristides Viti; deixa os filhos: Silvana Aparecida Vitti Annibal, casada com o Sr. Genivaldo Annibal; Adilson Luis Viti, casado com a Sra. Petronilia Bispo Viti; Amauri Alecio Viti, casado com a Sra. Silvana Aparecida Lourenço Viti; Amilton Jose Viti, casado com a Sra. Solange Lembi Viti; Silene Maruia Viti Pietrobom, casada com o Sr. Benedito Eduardo Pietrobom; Alexandre Marcio Viti, casado com a Sra. Debora Xavier Viti; Silmara Elisa Viti Prado, casada com o Sr. Adriano Prado e Adriano de Jesus Viti, casado com a Sra. Evelise Mescolotti Viti. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório da Saudade, sala “04”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
DR. MARCOS SHINGO MATSUI faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Gengo Matsui e da Sra. Sachiko Miyasaka Matsui, era casado com a Sra. Angela Judite Ometto Matsui. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h às 16h na sala “Esmeralda” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
DIRETORA ESCOLAR - SRA. MARIA DINORAH USBERTI NASCIMENTO faleceu dia 28/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 94 anos de idade e era viúva do Sr. Flávio Nascimento. Era filha do Sr. Alfredo Usberti e da Sra. Antonietta da Cruz Usberti, falecidos. Deixa os filhos: Flavio Nascimento Junior, Maria Dinorah Usberti Nascimento, Antonieta Usberti Nascimento, Theophila Usberti Nascimento Holtz de Almeida (falecida), Sueli Maria Usberti Nascimento (falecida), Flávia Cristina Usberti Nascimento (falecida). Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/03/2026 às 17h saindo a urna mortuária da Capela do Cemitério da Saudade, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA ROSELI DELARIVA CAMARGO faleceu dia 28/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era casada com o Sr. Evilasio Camargo Filho. Era filha do Sr. Miguel Delariva e da Sra. Odete Camarin Delariva, falecidos. Deixa os filhos: Fabio Miguel Camargo, Fabiana Aparecida Camargo Pupin casada com Giovani Humberto Pupin, Felipe Camargo casado com Thalita Caroline Menegale Camargo. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/03/2026 as 15h30, saindo a urna mortuária do velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala-D, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. NEUSA DOMINGUES DE CAMPOS faleceu dia 29/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era casada com o Sr. Mauro de Campos. Era filha do Sr. José Domingues e da Sra. Maria Aparecida Domingues, falecidos. Deixa o filho: Mauro de Campos Junior casado com Lucila Fabiane. Deixa a neta Larissa, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/03/2026 as 16h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ROSALINA DE FÁTIMA DA SILVA RODRIGUES faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha dos finados Sr. João Pedro da Silva e da Sra. Santina Cardoso da Silva, era casada com o Sr. Jose Ribamar Silva Rodrigues; deixa os filhos: Ronaldo Adriano de Souza; Celio Roberto de Souza; Jose Augusto de Souza; Fernando Jose de Souza; Erica de Souza e Roseli Aparecida de Souza. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 do Velório Municipal de Charqueada/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. SILAS ZEN faleceu dia 28/03/2026, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Luciano Zen e da Sra. Clara de Oliveira Zen, era casado com a Sra. Rosane Ruschel Zen; deixa os filhos: Sycelle Zen Prada, casada com o Sr. Itamar Prada e Leandro Lucas Zen, casado com a Sra. Sofia Miranda D'abronzo Zen. Deixa netos, demais familiares e amigos. O Momento de Memórias foi realizado ontem, às 16h no “Salão Nobre” do Velório do Crematorio Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. TEREZINHA DAS GRAÇAS OLIVEIRA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha do Sr. Otacilio Carvalho de Oliveira, falecido e da Sra. Armelinda Martins de Souza; deixa os filhos: Eraldo de Oliveira Lopes; Rogerio de Oliveira Lopes; Susana de Oliveira Lopes e Jose Carlos de Oliveira Lopes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala “08”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. TEREZINHA LEMOS DE FREITAS faleceu dia 28/03/2026 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era viúva do Sr. Joaquim Ferreira de Freitas. Era filha do Sr. Onesio Lemos dos Reis e da Sra. Maria Ferreira de Freitas, falecidos. Deixa os filhos: Fabio, Eduardo, Luan, Warley, Emely, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/03/2026 às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende- Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
JOVEM: VICTOR EMANUEL NOBLE GOMES faleceu anteontem, nesta cidade, contava 17 anos, filho do Sr. Rodrigo Bispo Gomes e da Sra. Kesia Noble de Quadros. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. WANDERLEY RODRIGUES COELHO faleceu dia 29/03/2026 na cidade de Piracicaba, 82 anos de idade e era casado com a Sra. Telma Aparecida Hello Rodrigues Coelho. Era filho do Sr. Durval Rodrigues Coelho e da Sra. Clotilde Domingues Coelho, falecidos. Deixou os filhos: Mauricio Rodrigues Coelho casado com Norelisa Gomes Martins Rodrigues Coelho, Marcelo Rodrigues Coelho casado com Fernanda Monta. Deixa 02 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/03/2026 às 17h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-05, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. WILSON DONIZETE FERRAZ faleceu dia 28/03/2026, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Ambrosio Ferraz e da Sra. Cida Rodrigues da Silva Ferraz, era casado com a Sra. Elaine Maria Macario Ferraz; deixa os filhos: Juliana Macario Ferraz Silva, casada com o Sr. Junior Kadeshi e Anderson Macario Ferraz, casado com a Sra. Carla da Cunha Ferraz. Deixa os netos: Luisa, Arthur, Helena, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 9h às 15h45 na sala “Esmeralda” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h para a realização do Momento de Memórias no “Salão Nobre” do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.